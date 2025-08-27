Польские пограничники заставили украинцев раздеваться до трусов на границе
На украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для граждан Украины. По информации Telegram-канала «SHOT», пограничники теперь требуют от украинцев раздеваться до трусов и проверяют наличие татуировок с символикой, ассоциируемой с бандеровцами.
Эти меры стали частью новой политики, инициированной новым президентом Польши Каролем Навроцким, который вступил в должность в начале августа. В рамках своей программы он уже заблокировал законопроект о социальных выплатах для украинских беженцев и, по всей видимости, поручил ужесточить условия въезда для граждан Украины.
Кроме того, пограничники начали тщательно проверять мобильные телефоны прибывающих граждан, изучая их подписки и мемы. Навроцкий также предложил законопроект, который приравнивает бандеровскую символику к фашистской, что может привести к дальнейшим ограничениям для украинцев в Польше.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
