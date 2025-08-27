Польские пограничники заставили украинцев раздеваться до трусов на границе

27 августа 2025, 09:03

На украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для украинцев

Фото: iStock/Ivan Halkin

На украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для граждан Украины. По информации Telegram-канала «‎SHOT», пограничники теперь требуют от украинцев раздеваться до трусов и проверяют наличие татуировок с символикой, ассоциируемой с бандеровцами.