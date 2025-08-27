ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Черкасской области
В Черкасской области Украины был нанесен удар по тренировочному лагерю вооруженных сил, сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, в 2:18 ночи были атакованы Драбов и его окрестности, что указывает на активизацию военных действий в этом регионе.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
