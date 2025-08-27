ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Черкасской области

27 августа 2025, 08:43

Фото: iStock/IherPhoto

В Черкасской области Украины был нанесен удар по тренировочному лагерю вооруженных сил, сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.