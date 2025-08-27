Достижения.рф

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

МО РФ: ПВО России перехватила 26 украинских БПЛА за ночь
Фото: iStock/sommersby

В результате дежурства средств противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало МО РФ.



Согласно оперативной информации, перехваты происходили в следующих регионах:

  • Ростовская область: 15 БПЛА,
  • Орловская область: 4 БПЛА,
  • Белгородская область: 3 БПЛА,
  • Брянская область: 2 БПЛА,
  • Курская область: 2 БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

