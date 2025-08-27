Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
МО РФ: ПВО России перехватила 26 украинских БПЛА за ночь
В результате дежурства средств противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно оперативной информации, перехваты происходили в следующих регионах:
- Ростовская область: 15 БПЛА,
- Орловская область: 4 БПЛА,
- Белгородская область: 3 БПЛА,
- Брянская область: 2 БПЛА,
- Курская область: 2 БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.