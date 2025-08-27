Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

27 августа 2025, 07:17

МО РФ: ПВО России перехватила 26 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/sommersby

В результате дежурства средств противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало МО РФ.





Согласно оперативной информации, перехваты происходили в следующих регионах:



