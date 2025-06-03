Государственная поддержка бойцов СВО: высокое денежное довольствие, лучшая экипировка и единоразовая выплата 2,3 миллиона рублей
Видео: Минобороны РФ
Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно заключить контракт с Минобороны РФ и помочь соотечественникам в защите интересов родины на поле боя. Государство предлагает своим защитникам и их семьям множество выплат и льгот. Важно отметить, что единоразовая выплата была увеличена и теперь составляет 2,3 миллиона рублей.
Разведчики с позывными «Мурена» и «Ястреб» подчеркнули важность получения и обработки разведывательной информации в современном бою.
«В современной войне данное направление очень важно, так как мы слушаем и заранее предупреждаем наше подразделение о планах противника. Совершая радиоперехваты, можем помогать другим подразделениям, не только своим. Противник может открыть свои позиции, а мы их передаем, и это нашим войскам на пользу», — поделился «Мурена».
Служба по контракту в Подмосковье: возможности и преимуществаСлужба по контракту в армии России привлекает все больше граждан, желающих связать свою жизнь с военной карьерой. Подмосковье, как один из ключевых регионов, предлагает уникальные условия для военнослужащих, обеспечивая высокий уровень подготовки и социальные гарантии.
Высокий уровень подготовки и экипировкиОдним из главных преимуществ службы по контракту является доступ к опытным инструкторам, которые обеспечивают высший уровень подготовки. Контрактники получают не только качественную индивидуальную боевую подготовку, но и лучшую экипировку. Это позволяет военнослужащим быть готовыми к выполнению любых задач в условиях современного боя.
Финансовые гарантии: зарплата и дополнительные выплатыСлужба по контракту предлагает привлекательное денежное довольствие в зависимости от воинского звания и должности. Минимальные суммы в месяц составляют:
- 204 000 ₽ — стрелок (рядовой);
- 232 000 ₽ — командир отделения (сержант);
- 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за участие в активных наступательных действиях и за захват или уничтожение вооружения противника. Это создает дополнительные стимулы для военнослужащих и их семей.