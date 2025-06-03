Государственная поддержка бойцов СВО: высокое денежное довольствие, лучшая экипировка и единоразовая выплата 2,3 миллиона рублей

03 июня 2025, 11:13

Видео: Минобороны РФ

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно заключить контракт с Минобороны РФ и помочь соотечественникам в защите интересов родины на поле боя. Государство предлагает своим защитникам и их семьям множество выплат и льгот. Важно отметить, что единоразовая выплата была увеличена и теперь составляет 2,3 миллиона рублей.





Содержание Служба по контракту в Подмосковье: возможности и преимущества Высокий уровень подготовки и экипировки Финансовые гарантии: зарплата и дополнительные выплаты Социальные гарантии для военнослужащих и их семей Возрастные ограничения и требования для заключения контракта Поддержка для семьи контрактника

Разведчики с позывными «Мурена» и «Ястреб» подчеркнули важность получения и обработки разведывательной информации в современном бою.





«В современной войне данное направление очень важно, так как мы слушаем и заранее предупреждаем наше подразделение о планах противника. Совершая радиоперехваты, можем помогать другим подразделениям, не только своим. Противник может открыть свои позиции, а мы их передаем, и это нашим войскам на пользу», — поделился «Мурена».

Служба по контракту в Подмосковье: возможности и преимущества

Высокий уровень подготовки и экипировки

Фото: iStock/fortton



Финансовые гарантии: зарплата и дополнительные выплаты

204 000 ₽ — стрелок (рядовой);

232 000 ₽ — командир отделения (сержант);

242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).

Социальные гарантии для военнослужащих и их семей

Возрастные ограничения и требования для заключения контракта

Поддержка для семьи контрактника