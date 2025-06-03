Государственная поддержка бойцов СВО: высокое денежное довольствие, лучшая экипировка и единоразовая выплата 2,3 миллиона рублей

Видео: Минобороны РФ

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно заключить контракт с Минобороны РФ и помочь соотечественникам в защите интересов родины на поле боя. Государство предлагает своим защитникам и их семьям множество выплат и льгот. Важно отметить, что единоразовая выплата была увеличена и теперь составляет 2,3 миллиона рублей.




Разведчики с позывными «Мурена» и «Ястреб» подчеркнули важность получения и обработки разведывательной информации в современном бою.

«В современной войне данное направление очень важно, так как мы слушаем и заранее предупреждаем наше подразделение о планах противника. Совершая радиоперехваты, можем помогать другим подразделениям, не только своим. Противник может открыть свои позиции, а мы их передаем, и это нашим войскам на пользу», — поделился «Мурена».

Служба по контракту в Подмосковье: возможности и преимущества

Служба по контракту в армии России привлекает все больше граждан, желающих связать свою жизнь с военной карьерой. Подмосковье, как один из ключевых регионов, предлагает уникальные условия для военнослужащих, обеспечивая высокий уровень подготовки и социальные гарантии.

Высокий уровень подготовки и экипировки

Одним из главных преимуществ службы по контракту является доступ к опытным инструкторам, которые обеспечивают высший уровень подготовки. Контрактники получают не только качественную индивидуальную боевую подготовку, но и лучшую экипировку. Это позволяет военнослужащим быть готовыми к выполнению любых задач в условиях современного боя.

Фото: iStock/fortton

Финансовые гарантии: зарплата и дополнительные выплаты

Служба по контракту предлагает привлекательное денежное довольствие в зависимости от воинского звания и должности. Минимальные суммы в месяц составляют:

  • 204 000 ₽ — стрелок (рядовой);
  • 232 000 ₽ — командир отделения (сержант);
  • 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за участие в активных наступательных действиях и за захват или уничтожение вооружения противника. Это создает дополнительные стимулы для военнослужащих и их семей.

Социальные гарантии для военнослужащих и их семей

Контрактники могут рассчитывать на широкий спектр социальных гарантий и льгот. Государственные выплаты, единовременные региональные выплаты и социальная поддержка обеспечивают защиту военнослужащего и его семьи. Иностранцы, поступившие на службу, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, что открывает новые горизонты для интеграции.

Возрастные ограничения и требования для заключения контракта

Для заключения контракта необходимо быть гражданином России в возрасте от 18 лет. Состояние здоровья определяется на медицинском осмотре. Срок контракта может составлять 1, 3 или 5 лет, что позволяет военнослужащим выбрать наиболее подходящий вариант.

Поддержка для семьи контрактника

Семьям военнослужащих также предоставляются различные льготы. Это включает в себя кредитные каникулы, преимущества при сокращении в организации и обучение детей на бюджетной основе в вузах. Кроме того, предусмотрены внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, а также психологическая помощь и юридическое консультирование.
Дарья Осипова

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