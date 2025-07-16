Гражданство США, скандал из-за СВО и многомиллионное имущество: Леониду Агутину 57 лет, что скрывает заслуженный артист РФ?
Заслуженный артист России Леонид Агутин продолжает активно записывать новые песни и выступать с концертами. Что известно о его личной жизни, и в какой скандал он оказался замешан в связи со спецоперацией? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Настоящий успехЛеонид Агутин, родившийся 16 июля 1968 года в Москве, стал одной из ярких звезд российской эстрады. Его отец, Николай Агутин, на протяжении многих лет занимал должность концертного директора в известных музыкальных коллективах, таких как «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Песняры», что, безусловно, оказало влияние на музыкальную карьеру Леонида.
После окончания Московского государственного института культуры по специальности «Режиссер-постановщик театрально-массовых представлений», Агутин начал свой путь в музыке с выступлений на разогреве у более известных исполнителей. Однако настоящий успех пришел к нему с дебютным альбомом «Босоногий мальчик», выпущенным в 1994 году, который сделал его популярным среди широкой аудитории. Сегодня Леонид Агутин известен не только своими хитами «Как не думать о тебе?», «На сиреневой луне», «Летний дождь» и «Все в твоих руках», но и как наставник в проектах «Голос», «Голос.Дети» и «Голос. 60+».
Личная жизньПервый брак Леонида Агутина состоялся в студенческие годы со Светланой Белых, пара прожила вместе пять лет. После этого у него были длительные отношения с балериной Марией Воробьевой, от которой в 1997 году родилась дочь Полина. Она сейчас живет с матерью во Франции. В 2000 году Агутин женился на заслуженной артистке России Анжелике Варум, с которой у них за год до этого родилась дочь Елизавета-Мария. Эта наследница имеет американское гражданство и проживает в США. В 2011 году отношения Агутина и Варум оказались под угрозой, когда артиста запечатлели на фото, целующим незнакомку.
«На несколько минут крыша моя съехала, это был неприятный момент. Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Ну даже не поругались, она очень расстроилась, и я… Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», — рассказал исполнитель.
СВОПосле начала спецоперации Леонид Агутин сделал публикацию в социальных сетях, в которой призвал политиков найти компромисс и прекратить происходящее.
«Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Я молю — остановите войну! Договоритесь!» — написал он 2 марта 2022 года.
После начала специальной военной операции Леонид Агутин и Анжелика Варум уехали в Израиль, а затем отправились в тур по США. Позже они вернулись на родину, и Агутин начал выступать на российских площадках. Однако общественные деятели стали требовать отмены его концертов. В СМИ также появлялись слухи, что Агутин и Варум якобы приняли участие в концерте в поддержку Украины. В связи с этим лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал исключить их из числа участников музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. В дальнейшем Агутин опроверг информацию о сборе средств для ВСУ.
«Мы никогда не участвовали в сборе средств для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца, и многие с удовольствием подхватили», — сказал он.