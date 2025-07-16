16 июля 2025, 11:07

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Заслуженный артист России Леонид Агутин продолжает активно записывать новые песни и выступать с концертами. Что известно о его личной жизни, и в какой скандал он оказался замешан в связи со спецоперацией? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





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Настоящий успех

Фото: iStock/JosefePhotography



Личная жизнь

«На несколько минут крыша моя съехала, это был неприятный момент. Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Ну даже не поругались, она очень расстроилась, и я… Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», — рассказал исполнитель.

Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)



СВО

«Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Я молю — остановите войну! Договоритесь!» — написал он 2 марта 2022 года.

«Мы никогда не участвовали в сборе средств для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца, и многие с удовольствием подхватили», — сказал он.

Недвижимость Агутина

Фото: iStock/felixmizioznikov



Агутин сейчас