Меладзе спел с поклонницами в Батуми, которые развлекли певца откровенным танцем

16 июля 2025, 02:42

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Валерий Меладзе недавно провел концерт в Батуми в рамках своего юбилейного тура. Там исполнитель спел на сцене совместно с двумя юными поклонницами, которые в процессе откровенно танцевали.