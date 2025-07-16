Меладзе спел с поклонницами в Батуми, которые развлекли певца откровенным танцем
Валерий Меладзе недавно провел концерт в Батуми в рамках своего юбилейного тура. Там исполнитель спел на сцене совместно с двумя юными поклонницами, которые в процессе откровенно танцевали.
Мероприятие посетило около пяти тысяч фанатов. Среди них выделялись две девушки, которые написали для Валерия послание на плакате. В нем они признались, что с детства мечтают спеть с Меладзе на одной сцене.
Валерий пригласил фанаток подняться к себе и предложил им исполнить популярный хит «Океан и три реки». Девушки не испугались и пошли на сцену, где не только пели, но и откровенно танцевали. Девушки обнимали Валерия, прижимались к нему и закидывали на него ноги.
Сам артист был невозмутим и показал всем свою верность супруге.
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