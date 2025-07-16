Евгений Петросян через суд выписал собственную дочь Викторину из квартиры в Москве

16 июля 2025, 06:35

Евгений Петросян через суд выписал дочь Викторину из квартиры в Москве

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юморист Евгений Петросян через суд добился того, чтобы его дочь Викторину выписали из квартиры на Ростовской набережной в Москве. Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического суда столицы по данному требованию.





Как пишет ТАСС, Викторина является дочерью Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер.





«Исковые требования Петросянц Евгения Вагановича к Петросянц Викторине Евгеньевне о признании утратившим права пользования, снятии с регистрационного учета — удовлетворить. Признать Петросянц Викторину Евгеньевну - утратившей право пользования жилым помещением», — передает агентство текст материалов суда.