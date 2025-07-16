Евгений Петросян через суд выписал собственную дочь Викторину из квартиры в Москве
Евгений Петросян через суд выписал дочь Викторину из квартиры в Москве
Юморист Евгений Петросян через суд добился того, чтобы его дочь Викторину выписали из квартиры на Ростовской набережной в Москве. Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического суда столицы по данному требованию.
Как пишет ТАСС, Викторина является дочерью Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер.
«Исковые требования Петросянц Евгения Вагановича к Петросянц Викторине Евгеньевне о признании утратившим права пользования, снятии с регистрационного учета — удовлетворить. Признать Петросянц Викторину Евгеньевну - утратившей право пользования жилым помещением», — передает агентство текст материалов суда.
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Соответствующее заявление Евгений подал еще в конце прошлого года. Петросян требовал выписать 56-летнюю Викторину из квартиры площадью в 34 квадратных метра. Кадастровая стоимость недвижимости в районе 20 миллионов рублей. Хамовнический суд удовлетворил просьбу артиста в конце апреля. Как оказалось, эти апартаменты Петросян делил со своей экс-супругой Еленой Степаненко уже после развода.
Сама Викторина проживает в США с 2020 года вместе со своими детьми и мужем американцем. Решение суда она обжаловать не стала.