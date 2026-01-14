«Гренландия как штат США»: Политолог предрек хаос для НАТО и крах ЕС

14 января 2026, 18:45

Политолог Мухин: Дональд Трамп хочет, чтобы Америка была арктической державой

Фото: iStock/gguy44

В Вашингтоне может быть запущен процесс, способный похоронить существующую архитектуру западных союзов. Поводом стал внесенный в Конгресс США проект о контроле над Гренландией, автономной территорией Датского королевства.





Политолог Алексей Мухин в беседе с «Радио 1» заявил, что в случае принятия документа это приведет к необратимым последствиям: распаду НАТО, выходу ключевых стран из Евросоюза и полной геополитической перекройке карты мира.





«Вашингтон сознательно идет на эскалацию, не оставляя себе пути назад. Данный законопроект является фактически попыткой аннексировать Гренландию, часть Европейского Союза. Распад НАТО в этом случае неизбежен, потому что смысл его существования тогда вообще непонятен», — сказал он.

«Это будет катастрофа для Европейского Союза, потому что спровоцирует выход ряда стран, прежде всего Венгрии, возможно, Италии и Германии», — поделился эксперт.

«Если США надеются хаосом управлять, то я удивлю их — это невозможно, их карточный домик рассыпется. А это означает, что США будут один на один не только с Россией и Китаем, но и с обозленной Европой», — резюмировал он.