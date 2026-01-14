Политолог Шаповалов: Трамп решится на очередную военную операцию против Ирана

14 января 2026, 17:31

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Политолог Владимир Шаповалов считает, что президент США Дональд Трамп с высокой вероятностью решится на очередную военную операцию против Ирана. Он отметил, что вопрос сейчас заключается не в самом факте удара, а в его формате, масштабе и времени проведения.