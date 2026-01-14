Политолог Шаповалов: Трамп решится на очередную военную операцию против Ирана
Политолог Владимир Шаповалов считает, что президент США Дональд Трамп с высокой вероятностью решится на очередную военную операцию против Ирана. Он отметил, что вопрос сейчас заключается не в самом факте удара, а в его формате, масштабе и времени проведения.
В беседе с «Татар-информом» эксперт напомнил, что Трамп уже предпринимал силовые действия против Ирана, включая удары летом прошлого года, которые, по его мнению, стали одной из причин нынешних внутриполитических волнений в стране. Также Шаповалов указал на убийство высокопоставленного иранского генерала в конце первого президентского срока Трампа, назвав это террористическим актом.
По словам политолога, несмотря на призывы отдельных представителей команды Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, воздержаться от эскалации, американский лидер вряд ли откажется от силового сценария. Шаповалов полагает, что удар по Ирану будет носить показательный характер и не приведет к реальным результатам, но соответствует стилю политики Трампа, который уже не готов остановиться.
