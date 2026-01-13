Политолог Савин: Куба и Мексика — это первая линия возможной агрессии США
После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Вашингтон обратит свою агрессию на Кубу и в Мексику. Такую точку зрения высказал главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика», эксперт по странам Латинской Америки Леонид Савин.
По его словам, Трамп рассчитывает, что другие страны пойдут на уступки по опыту Панамы, когда страна отказалась от сотрудничества с Китаем.
«В этой связи, Куба и Мексика — это два государства, которые наиболее подвержены возможным атакам со стороны США. И Трамп уже неоднократно высказывался и по Кубе, и по Мексике», — отметил Савин в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он пояснил, что Мексика для Вашингтона — это миграция и наркокартели. А с Кубой связана многолетняя блокада со стороны США. Так, эксперт не исключил, что Вашингтон продолжит агрессивные действия в военном, политическом, экономическом и финансовом смыслах. Однако пока это давление происходит на уровне превентивной дипломатии, заключил Савин.