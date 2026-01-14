США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию
США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию. Как сообщает Fox News, решение связано с ужесточением контроля за заявителями. Ограничения начнут действовать с 21 января и будут сохраняться до завершения повторной оценки визовых процедур Госдепартаментом.
Помимо России, в список вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других государств. Речь идет о временной заморозке обработки заявлений, а не о полном запрете на въезд, однако сроки возобновления выдачи виз пока не определены.
Отмечается, что еще в ноябре прошлого года Госдепартамент направил консульствам телеграмму с указанием строже применять положение об «общественной нагрузке». Консульским сотрудникам рекомендовано отказывать заявителям, которые потенциально могут зависеть от госпособий, с учетом таких факторов, как возраст и состояние здоровья, знание английского языка, финансовое положение и возможная потребность в длительном медицинском уходе.
