14 января 2026, 17:56

Фото: iStock/adrian825

США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию. Как сообщает Fox News, решение связано с ужесточением контроля за заявителями. Ограничения начнут действовать с 21 января и будут сохраняться до завершения повторной оценки визовых процедур Госдепартаментом.