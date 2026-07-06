«Громили заводы»: Политолог раскрыл суть разговора Путина и Трампа

06 июля 2026, 18:42

Политолог Светов: разговор Путина и Трампа не имеет конкретных итогов

Фото: iStock/onniechua

В Кремле подтвердили, что полуторачасовой телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал не просто восстановлением дипломатической вежливости, а возможностью «донести позицию» по Украине. Пока эксперты гадают, повлияет ли звонок на исход саммита НАТО, российская сторона уже подкрепила свою аргументацию практическими действиями на поле боя.





Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» объяснил, что возвращение к нормам общения на высшем уровне — это главный формальный итог переговоров. Слом дипломатических традиций был выгоден предыдущей администрации США, но сейчас ситуация меняется.





«Напомним, что Соединённые Штаты Америки Россию поздравили с Днём России. Затем было наше поздравление с восьмидесятилетием президента Трампа. Теперь звонок по его инициативе. Этого не было долгие годы, нормальный процесс дипломатической вежливости был разорван по инициативе американской стороны. Теперь ситуация восстанавливается», — заявил он.

«Я думаю, что Владимир Владимирович с ним разговаривал, объясняя ситуацию на поле боя. Меня лично поразило, когда Верховный Главнокомандующий знает до деталей на каждом участке, где какое продвижение, кто командует людьми. Я думаю, что Трампа это должно было впечатлить», — подчеркнул Светов.

«Противоречивые заявления не позволяют однозначно предсказать итоги разговора. Поддержат ли идею Германии, которая заявила, что готова дать ещё чуть ли не 90 миллиардов евро на Украину? Трамп ведь тоже рассматривает вопрос предоставления лицензии на производство ракет Patriot. Я надеюсь, что сегодняшняя ночь, когда мы громили заводы на Украине, немножко произведёт впечатление и на американских экспертов», — отметил аналитик.