«Такой же пустой»: политолог оценил вероятность замены Зеленского на Залужного

04 июля 2026, 14:50

Политолог Мочар: Зеленского на Залужного Запад менять не станет

Владимир Зеленский

Запад не станет менять Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Так считает политолог Константин Мочар.





Напомним, по данным украинских СМИ, Залужный заявил Зеленскому, что будет принимать участие в выборах президента Украины, если они состоятся предстоящей осенью.





«Уверен, что вся эта "новость" не имеет стратегического значения. Да, Залужного поддерживает бывшая великая Британия, но реально он будет для Запада не лучше Зеленского. То, что его все эти годы его усиленно "надували", ничего не значит. В действительности, он такой же пустой, каким и был в качестве военачальника», — отметил Мочар.