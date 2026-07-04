«Такой же пустой»: политолог оценил вероятность замены Зеленского на Залужного
Политолог Мочар: Зеленского на Залужного Запад менять не станет
Запад не станет менять Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Так считает политолог Константин Мочар.
Напомним, по данным украинских СМИ, Залужный заявил Зеленскому, что будет принимать участие в выборах президента Украины, если они состоятся предстоящей осенью.
«Уверен, что вся эта "новость" не имеет стратегического значения. Да, Залужного поддерживает бывшая великая Британия, но реально он будет для Запада не лучше Зеленского. То, что его все эти годы его усиленно "надували", ничего не значит. В действительности, он такой же пустой, каким и был в качестве военачальника», — отметил Мочар.
В разговоре с Общественной Службой Новостей политолог уточнил, что Запад не будет менять Зеленского, поскольку он является уже проверенным. Кроме того, при замене главы киевского режима возникнет проблема выстраивания легитимности, ведь для вступления нового кандидата на пост президента Украины необходимо будет провести выборы «с целым ворохом долгих процедур». Но на сегодняшний день у Запада и Украины времени на это нет, заключил Мочар.