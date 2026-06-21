Трамп заявил о скорой отставке Стармера
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время покинет свой пост. Соответствующий пост появился в его соцсети Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что Стармер потерпел серьезную неудачу в вопросах иммиграции и энергетики. Трамп также призвал возобновить добычу нефти в Северном море и пожелал британскому премьеру «всего наилучшего».
«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства», — написал он.Ранее газета Telegraph со ссылкой на официальных и высокопоставленных правительственных лиц писала, что союзники Стармера также говорят о его скорой отставке. По данным издания, она может состояться в этот понедельник.
Один из депутатов-лейбористов предположил, что Стармер может объявить дату ухода 22 июня. При этом сейчас политик пользуется поддержкой лишь друзей и семьи.