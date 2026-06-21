Трамп заявил о скорой отставке Стармера

21 июня 2026, 17:52

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время покинет свой пост. Соответствующий пост появился в его соцсети Truth Social.





Американский лидер подчеркнул, что Стармер потерпел серьезную неудачу в вопросах иммиграции и энергетики. Трамп также призвал возобновить добычу нефти в Северном море и пожелал британскому премьеру «всего наилучшего».

«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства», — написал он.