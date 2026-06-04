Зеленский написал письмо Путину и предложил ему личную встречу
Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал назначить конкретную дату для встречи с целью прекращения боевых действий. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Он отметил, что в настоящее время главный посредник в урегулировании конфликта — США сосредоточены на ситуации в Иране, и поэтому «неправильно просто ждать» их вмешательства. Зеленский выразил уверенность, что необходимо завершить боевые действия в двустороннем формате.
Глава киевского режима отверг вариант встречи в Москве и предложил альтернативные площадки. По его словам, саммит может пройти в Швейцарии, Турции или на территории арабских стран. Инициативу уже поддержал президент США Дональд Трамп.
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