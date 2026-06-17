«Гвоздики» бьют по укреплениям, а FPV-перехватчики срывают работу дронов ВСУ: последние новости СВО на 17 июня
Российские подразделения продолжают выполнять боевые задачи сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Артиллерия, беспилотная авиация, мобильные огневые группы и штурмовые подразделения наносят удары по объектам противника, уничтожают его технику и личный состав, а также совершенствуют боевую подготовку. Подробности — в материале «Радио 1».
Дальнобойный удар по позициям противника
Расчеты 130-мм буксируемых гаубиц М-46 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили личный состав ВСУ, укрывавшийся в блиндажах, а также пункты управления беспилотниками и артиллерийские орудия противника в Харьковской области.
Во время воздушной разведки было выявлено перемещение живой силы ВСУ на одном из оборонительных рубежей. Полученные данные оперативно передали командованию, после чего артиллерийскому расчету была поставлена задача нанести огневое поражение по выявленным целям. Благодаря высокой дальности стрельбы гаубицы поражение было нанесено на расстоянии около 18 километров, в результате чего уничтожены живая сила противника и его укрытия.
Уничтожение опорных пунктов и мест размещения украинских подразделений остается одной из ключевых задач артиллеристов, поскольку это способствует продвижению штурмовых групп и облегчает выполнение наступательных действий.
Между расчетами и командным пунктом поддерживается бесперебойная связь при помощи штатных средств. Управление подразделениями ведется круглосуточно, а развернутые оптоволоконные линии и спутниковые антенны обеспечивают устойчивую передачу данных и доступ к интернету. Высокая скорость реакции, точность разведданных и подготовка артиллеристов позволяют наносить упреждающие удары и лишать противника инициативы.
Подготовка штурмовиков в тыловой зоне
Военнослужащие штурмовых подразделений мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать боевые навыки на одном из полигонов в Запорожской области, передает Минобороны РФ.
В ходе занятий бойцы отрабатывают действия в составе тактических двоек и троек, закрепляют навыки армейской тактической стрельбы и штурма укрепленных позиций. Особое внимание уделяется правильному перемещению на поле боя, прикрытию товарищей и ведению непрерывного подавляющего огня из штатного вооружения.
Командиры подразделений также получают практические навыки управления личным составом в боевых условиях. Значительная часть подготовки посвящена взаимодействию между штурмовыми группами.
Кроме того, опытные военнослужащие передают прибывшему пополнению знания и практические навыки, полученные в ходе выполнения задач в зоне СВО.
Уничтожение центров управления беспилотниками
Разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружил район размещения пунктов управления беспилотной авиацией и комплексов радиоэлектронной борьбы противника.
Для обеспечения дальнейшей работы ударных беспилотников операторы FPV-дронов на оптико-волоконном канале управления сначала уничтожили комплексы РЭБ. После этого по выявленным пунктам управления были нанесены удары беспилотниками самолетного типа «Молния».
В результате огневого воздействия уничтожены пункты управления и специалисты беспилотной авиации националистов. Кроме того, на площадках обслуживания ликвидированы разведывательные квадрокоптеры и тяжелые ударные гексакоптеры. Координация действий разведывательных и ударных БПЛА осуществлялась с командного пункта с использованием отечественных средств связи.
По сведениям военных, поражение пунктов управления беспилотниками ослабило оборонительный потенциал ВСУ и создало более благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.
Работа крупнокалиберного пулемета «Утес»
Расчеты радиолокационных станций группировки войск «Восток» в ходе мониторинга воздушного пространства зафиксировали ударные беспилотники противника, двигавшиеся в сторону объектов гражданской инфраструктуры и автомагистралей.
После получения координат мобильные огневые группы выдвинулись на перехват и уничтожили воздушные цели плотным огнем из крупнокалиберного вооружения.
Командир мобильной огневой группы с позывным «Космос» рассказал о специфике своей работы:
«Работаем из крупнокалиберного пулемета «Утес». Дальность позволяет встречать крупные беспилотники противника самолетного типа еще за три километра. Дежурим круглосуточно. Оперативные дежурные дают направление, мы выдвигаемся. Постоянно в движении: увидели, отработали, сразу сменили позицию, чтобы не попасть под ответный удар».
Он подчеркнул, что важнейшую роль в эффективности перехватов играют маневренность, постоянное взаимодействие между расчетами и обеспечение безопасности мирного населения.
Старший водитель мобильной огневой группы с позывным «Гуран» также рассказал о своей работе:
«Наша задача – патрулирование, охрана тыловых объектов и сопровождение гражданских колонн. Моя задача как водителя – вести машину плавно, чтобы зенитчик мог устойчиво и точно поражать цели даже в движении. Противник постоянно маневрирует и меняет высоту. Огонь открываем только выбрав безопасный момент, чтобы не пострадали мирные люди. Если не успели поразить цель в своем секторе, оперативно передаем координаты смежным расчетам. Беспилотники сразу встречают другие огневые группы, в конечном итоге их все равно ликвидируют».
В результате слаженной работы мобильных групп атаки беспилотной авиации ВСУ на транспортные артерии были сорваны.
«Гвоздики» бьют по укреплениям
Во время воздушной разведки в Запорожской области были обнаружены скрытые в лесополосах оборонительные сооружения и опорные пункты противника.
Для их уничтожения привлекли расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Восток». Артиллеристы нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами по переданным координатам.
Управление работой артиллерии и беспилотных расчетов осуществлялось с командного пункта при помощи отечественных средств связи. В результате выполнения задачи опорные пункты в лесополосах были разрушены, а находившаяся там живая сила противника уничтожена точным огнем.
По оценке военных, ликвидация укреплений ослабила возможности ВСУ по удержанию района и создала условия для дальнейшего продвижения штурмовых групп.
FPV-перехватчики сорвали работу вражеских дронов
Операторы ударных FPV-дронов отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили передовой расчет БПЛА ВСУ, который координировал атаки дронов-камикадзе на Ореховском направлении в Запорожской области.
С помощью FPV-дронов-перехватчиков были также уничтожены несколько разведывательных беспилотников самолетного типа и грузовые гексакоптеры противника. Это позволило нарушить систему разведки и управления ВСУ на данном участке фронта, существенно осложнив работу украинских операторов беспилотной авиации.
Масштабная атака БПЛА отражена ночью
В ночь с 16 на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской и Астраханской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.