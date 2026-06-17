Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
Украинские вооруженные формирования в очередной раз обстреляли территорию Курской области. О последствиях в Телеграм-канале рассказал глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в населенном пункте Малое Солдатское Беловского района. Медицинская помощь понадобилась 46-летнему мужчине. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Кроме того, другой беспилотник упал на территорию вблизи частного дома. В результате со слепыми осколочными ранениями госпитализировали 59-летнего местного жителя.
Сейчас жизни обоих пострадавших ничего не угрожает. Они получают необходимую медицинскую помощь в Курской областной больнице, добавил Хинштейн.
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