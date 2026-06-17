Операторы российских БПЛА за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ под Сумами

17 июня 2026, 06:13

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские БПЛА в течение суток уничтожили три опорных пункта ВСУ в Сумской области с помощью барражирующих боеприпасов. Об этом РИА Новости сообщил командир расчета БпС мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Гром.





Боевую задачу выполнили расчеты беспилотных систем группировки войск «Север». Первый «опорник», как утверждает Гром, обнаружила разведка. Там находился наблюдательный пост ВСУ с корректировщиками, который поразили дронами «Молния-2». Однако следующие опорные пункты противник хорошо укрепил блиндажами и огневыми точками.



«Там уже работали FPV-дроны — из-за воздействия РЭБ противника приходилось вертикально пикировать. В результате все три объекта уничтожены полностью, противник понес значительные потери в живой силе. Работаем круглосуточно, врагу не даем ни минуты передышки», — резюмировал Гром.