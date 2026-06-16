Два человека погибли в результате крушения бомбардировщика Су-24М на Украине
Пилот и штурман погибли при падении бомбардировщика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-24М. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте ВСУ, оба военнослужащих выполняли боевые задачи в Хмельницкой области. Погибшими указаны майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. По данным ВСУ, самолет принадлежал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко и разбился в 19:00 по московскому времени.
Согласно предварительной информации, среди гражданских лиц пострадавших нет. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. На момент публикации причины крушения не установлены.
Хмельницкая область расположена на западе Украины. Там находится аэродром Староконстантинов, где базируются, в том числе, истребители F-16.
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