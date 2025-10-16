16 октября 2025, 17:43

Иван Дорн (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Яркий и неординарный певец Иван Дорн готов выступить перед российской аудиторией за четыре миллиона рублей. Однако для этого он требует проведения мероприятия на нейтральной территории. Почему мужчина боится возвращаться на Украину, что он говорил об СВО, где живет сейчас, вернется ли в Россию? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Финансовые трудности Ивана Дорна

«В дурдом его! Нет психически адекватных людей среди тех, кто вот так сидит на двух стульях, а затем собирается сюда», — считают пользователи.

Холодное отношение

Юрий Дудь* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Это выступление называется "не попасть впросак". Я тогда подумал, что надо выйти с трезубцем, чтобы никто не вонял», — заметил Дорн.

Дорн начал открыто поддерживать Киев



«Я не был в Киеве с февраля 2022 года. Вернуться не так сложно, но выезд может стать проблемой для мужчин от 18 до 60 лет, которые попадают под мобилизацию. Несмотря на это, я остаюсь украинским артистом, но со своим взглядом на вещи», — заявил он и уехал в Париж.

Новые хиты Ивана Дорна

Певец разорвал все связи с родственниками из России

Иван Дорн рассказал о своих привычках в семье