Хочет вернуться в Россию — и готов пойти на всё? Рассказы Ивана Дорна о наготе потрясли публику. Что скрывает украинский певец
Яркий и неординарный певец Иван Дорн готов выступить перед российской аудиторией за четыре миллиона рублей. Однако для этого он требует проведения мероприятия на нейтральной территории. Почему мужчина боится возвращаться на Украину, что он говорил об СВО, где живет сейчас, вернется ли в Россию? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Финансовые трудности Ивана ДорнаДорн планирует проводить мероприятия в соседних странах, таких как Казахстан, поскольку не может петь в России. Это решение вызвало бурную реакцию в социальных сетях: многие пользователи подвергли его возвращение жесткой критике, намекая на то, что финансовые трудности могли подтолкнуть артиста к такому шагу.
«В дурдом его! Нет психически адекватных людей среди тех, кто вот так сидит на двух стульях, а затем собирается сюда», — считают пользователи.
Холодное отношениеДорн столкнулся с негативной реакцией после того, как поддержал команду Владимира Зеленского. Он уехал в Европу через Киев и рассчитывал, что заработанные деньги пойдут на помощь Вооруженным силам.
Сначала к нему относились настороженно украинские националисты, но серьезных проблем не возникало. Его «защитой» служило выступление на «Новой волне» в майке с украинским трезубцем и финансовая поддержка ВСУ в Донбассе. Однако после этого отношение к нему в России стало холоднее, хотя отмен концертов не последовало.
Ситуация изменилась, когда Дорн дал интервью Юрию Дудю* для его YouTube-канала. Дудь*, известный своими либеральными взглядами, не собирался подставлять артиста, но итог оказался неожиданным. Дорн признался, что надев трезубец, он просто хотел избежать скандала.
«Это выступление называется "не попасть впросак". Я тогда подумал, что надо выйти с трезубцем, чтобы никто не вонял», — заметил Дорн.
Он также отметил, что деньги, которые он собирался пожертвовать, предназначались не для ВСУ, а для гражданских лиц, пострадавших в Мариуполе. Один волонтер использовал эти средства по своему усмотрению и поблагодарил Дорна в соцсетях. Певец попросил убрать этот пост.
Дорн начал открыто поддерживать КиевИван Дорн долгое время пытался создать образ человека, который за примирение Украины и России. Он даже называл конфликт «ссорой братьев». Но после начала СВО все изменилось. Дорн начал открыто поддерживать украинские власти, хотя на фронт не собирался.
«Я не был в Киеве с февраля 2022 года. Вернуться не так сложно, но выезд может стать проблемой для мужчин от 18 до 60 лет, которые попадают под мобилизацию. Несмотря на это, я остаюсь украинским артистом, но со своим взглядом на вещи», — заявил он и уехал в Париж.
В интервью он признался, что его побег из Украины был продиктован страхом призыва в армию. Артист, привыкший к аплодисментам, не хотел оказаться под обстрелами. Раньше он утверждал, что поддерживает Украину, но теперь говорит, что не жалеет о своем уходе. Тем не менее украинцы начали осуждать его. Дорн уже долгое время не выступает на значимых мероприятиях. Билеты на его концерты почти не продаются, а попытки стать блогером не увенчались успехом. Теперь музыканту приходится делать вид, что все хорошо, хотя ни в России, ни за границей его не ждут. Европа закрыла перед ним двери.