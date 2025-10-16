Представитель Успенской ответил на слухи об ухудшении ее здоровья

16 октября 2025, 12:31

Представитель Успенской опроверг слухи о том, что ее рука теряет подвижность

Любовь Успенская (фото: ВКонтакте/uspenskaya_official)

Состояние исполнительницы городских романсов Любови Успенской не вызывает опасений. Слухи о том, что ее рука может потерять подвижность, не правдивы. Об этом заявил представитель «Королевы шансона» Александр.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, процесс заживления после травмы идет постепенно, и никаких рисков для здоровья и графика выступлений нет. Он отметил, что артистка — настоящий профессионал, который дорожит своими зрителями и не отменяет концерты.

«Если бы ситуация была такой критичной, поверьте, мы бы никуда не поехали. <…> Еще раз повторюсь, все под контролем, она хорошо себя чувствует, все в порядке. Эта новость чушь, всегда удивляет, откуда такая информация вообще берется», — сказал собеседник издания.