Культовая американская рэп-метал-группа передумала выступать в России

16 октября 2025, 12:48

Группа Hollywood Undead отложила концерты в России из-за давления общественности

Фото: iStock/9parusnikov

Американская рок-группа Hollywood Undead передумала выступать в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».





Коллектив принял решение «отложить визит в Россию» из-за «давления общественности». Это произошло в последний момент перед выходом нового альбома.

«Видимо, правильный момент еще не настал», — прокомментировали представители концертного агентства «Мельница».