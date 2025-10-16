Культовая американская рэп-метал-группа передумала выступать в России
Группа Hollywood Undead отложила концерты в России из-за давления общественности
Американская рок-группа Hollywood Undead передумала выступать в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Коллектив принял решение «отложить визит в Россию» из-за «давления общественности». Это произошло в последний момент перед выходом нового альбома.
«Видимо, правильный момент еще не настал», — прокомментировали представители концертного агентства «Мельница».Ранее появилась информация, что группа Hollywood Undead выступит в России впервые с 2019 года. Так, 28 мая 2026 года коллектив должен был выйти на сцену в Москве, а 30 мая — в Санкт-Петербурге.