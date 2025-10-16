Любовь Успенская может остаться без руки из-за выхода на сцену вопреки запретам врачей

16 октября 2025, 11:25

Певица Успенская может утратить подвижность руки после операции на предплечье

Любовь Успенская (фото: ВКонтакте @uspenskaya_official)

Певица Любовь Успенская может столкнуться с частичной утратой подвижности руки после недавней операции на предплечье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.