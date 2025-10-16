Любовь Успенская может остаться без руки из-за выхода на сцену вопреки запретам врачей
Певица Любовь Успенская может столкнуться с частичной утратой подвижности руки после недавней операции на предплечье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после хирургического вмешательства артистке прописали носить фиксирующий бандаж и соблюдать строгий покой минимум две недели, однако она вышла на сцену в Ереване на праздновании Дня города, что привело к осложнениям. Теперь ей назначили повторную операцию, в ходе которой удалят ранее установленную швейцарскую пластину.
Стоимость предстоящего хирургического вмешательства, анализов и наблюдения составит от 200 до 250 тысяч рублей. После операции 71-летнюю Успенскую ждёт несколько месяцев реабилитации с регулярными контрольными рентгенами для отслеживания сращения костей. В её возрасте процесс восстановления часто проходит медленнее и требует особого внимания.
Напомним, что 30 сентября у Любови Успенской произошёл тяжёлый перелом предплечья, после чего ей срочно провели операцию с установкой пластин. Перед вмешательством певица прошла комплексное обследование – анализы, рентген, УЗИ, ЭКГ и эхокардиографию. Артистка выразила беспокойство из-за возможных больших шрамов после операции.
Сейчас врачи настоятельно рекомендуют Успенской соблюдать покой, чтобы избежать дальнейших осложнений и сохранить функцию руки.
Читайте также: