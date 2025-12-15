Ходил на митинги, избил хоккеиста и извинился перед украинцами. Как живет звезда фильма «Горько!» Александр Паль?

15 декабря 2025, 19:39

Александр Паль (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Российский актер Александр Паль, лауреат премий «Кинотавр» и «Ника», 16 декабря 2024 года отмечает свой 36-й день рождения. За плечами у звезды фильмов «Горько!» и «Глубже!» — путь от интерната в Челябинске до главных ролей в кино. О том, как складывается карьера и личная жизнь Паля сегодня, а также о его высказываниях про СВО — в материале «Радио 1».







Биография Александра Паля: путь к актерству

Родители Александра Паля (фото: Instagram* / palsascha)

«Я в последние два года перед поступлением понял, что стану актером. До этого я даже не представлял себе, кем я буду», — делился он.

Учеба в ГИТИСе и первые трудности

Первые роли и всероссийская известность

«Когда снимаешься в "Горько!" и играешь гопника, это накладывает отпечаток. Помню, я приехал после съёмок первой части, и мне друзья говорят: "Слушай, Паль, ты настоящий гопник!". Я приехал в спортивных штанах, и у меня буквально лезли эти манеры. Я, наверное, месяц отходил», — говорил актер.

Александр Паль (фото: Instagram* / palsascha)

Участие в крупных проектах и сериалах

От артхауса до Голливуда

Новые образы и проекты последних лет

Александр Паль (фото: Instagram* / palsascha)

Скандалы с Александром Палем: мнение про СВО

Личная жизнь Александра Паля

Александр Паль и Елизавета Янковская (фото: Instagram* / palsascha)

Где сейчас Александр Паль