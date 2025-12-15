Ходил на митинги, избил хоккеиста и извинился перед украинцами. Как живет звезда фильма «Горько!» Александр Паль?
Российский актер Александр Паль, лауреат премий «Кинотавр» и «Ника», 16 декабря 2024 года отмечает свой 36-й день рождения. За плечами у звезды фильмов «Горько!» и «Глубже!» — путь от интерната в Челябинске до главных ролей в кино. О том, как складывается карьера и личная жизнь Паля сегодня, а также о его высказываниях про СВО — в материале «Радио 1».
Биография Александра Паля: путь к актерствуАлександр Владимирович Паль родился 16 декабря 1988 года в Челябинске. Детство будущего актера прошло в непростых условиях: семья жила небогато, и до 9-го класса он учился в интернате — в том числе из-за того, что там было бесплатное питание.
Позже Александр на полгода уехал в Германию к родственникам. В этот период он не посещал школу, однако именно тогда, по его словам, увлекся литературой, пересмотрел свои привычки и иначе взглянул на окружающий мир. Этот опыт оказал заметное влияние на его мировоззрение.
Решение связать жизнь с актерской профессией пришло не сразу. Определяющую роль сыграл дядя Александра, который посоветовал ему попробовать себя в театральной студии. Мнения родственников по поводу выбора профессии разделились: его мать мечтала о более «практичной» специальности — например, о карьере хирурга.
«Я в последние два года перед поступлением понял, что стану актером. До этого я даже не представлял себе, кем я буду», — делился он.Несмотря на сомнения близких, Паль решил идти своим путем и поступил в ГИТИС, в мастерскую Леонида Хейфеца. В одной группе с ним учился Александр Петров.
Учеба в ГИТИСе и первые трудностиСтуденческие годы в Москве оказались для Паля непростыми. Он жил на стипендию в 1100 рублей, еще около 6 тысяч рублей присылали родители. Чтобы сводить концы с концами, будущий актер подрабатывал охранником — сначала в офисе, затем на складе.
В отличие от многих однокурсников, которые начинали сниматься или выходить на сцену уже на первых курсах, карьера Паля складывалась тяжело. Проекты срывались, режиссеры исчезали, постановки закрывались. В какой-то момент Александр впал в депрессию и всерьез задумывался о том, чтобы бросить институт.
Первые роли и всероссийская известностьДебютной работой Александра Паля в кино стала картина «Все и сразу», где он исполнил главную роль. Однако из-за особенностей производственного процесса фильм вышел уже после того, как актер стал известным широкой аудитории. Настоящую популярность Палю принес фильм Жоры Крыжовникова «Горько!», удостоенный премии «Золотой орел». Долгое время зрители ассоциировали Александра Паля с образом гопника.
«Когда снимаешься в "Горько!" и играешь гопника, это накладывает отпечаток. Помню, я приехал после съёмок первой части, и мне друзья говорят: "Слушай, Паль, ты настоящий гопник!". Я приехал в спортивных штанах, и у меня буквально лезли эти манеры. Я, наверное, месяц отходил», — говорил актер.При этом Паль активно работал и в драматическом жанре. Он снялся в проекте Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба», а в артхаусной ленте «Тряпичный союз» перевоплотился в участника братства мечтателей и хулиганов. Эта работа была отмечена наградой фестиваля «Кинотавр».
Такую же премию получил альманах «Новые русские», в котором также принял участие Александр Паль. Главная роль досталась актеру и в комедийном триллере «Парень с нашего кладбища». В сериале «Вы все меня бесите» он сыграл таксиста, а сюжет был построен вокруг циничной журналистки Сони в исполнении Светланы Ходченковой.
Участие в крупных проектах и сериалахВ 2017 году вышел второй фильм кинотрилогии «Про любовь» — «Только для взрослых». Проект отличался звездным составом: вместе с Палем в нем снимались Равшана Куркова, Джон Малкович и Гоша Куценко.
Продюсер и сценарист Анна Меликян отмечала, что согласовать графики актеров было крайне сложно, поэтому часть сцен снималась в ночное время.
Весной 2019 года Александр Паль стал гостем программы «Вечерний Ургант», где рассказал о премьере сериала «Толя-робот». В проекте он сыграл инвалида без рук и ног, который благодаря бионическим протезам возвращается к активной жизни. Несмотря на серьезную тематику, сериал был снят в жанре комедии.
Для съемок крупных планов использовались дублеры — люди, действительно потерявшие конечности. Консультантом стал житель Воронежа, пострадавший при взрыве пиротехники. Создатели принципиально отказались от компьютерной графики, стремясь к максимальной достоверности.
От артхауса до ГолливудаПосле жизнеутверждающего «Толи-робота» Паль снялся в экзистенциально-сюрреалистическом сериале «Бихэппи». Режиссер Андрей Джунковский поднимал тему инфантильности современного поколения — проблему, которую он считал близкой и себе самому.
Александр активно снимался и в коротком метре. Главную роль в черной комедии «Добрый день» он получил благодаря Борису Хлебникову — именно он, по словам режиссера Ольги Дибцевой, увидел Паля в образе главного героя.
Значимой премьерой 2021 года стал голливудский триллер Ильи Найшуллера «Никто». Паль и Алексей Серебряков сыграли антагонистов, а главную положительную роль исполнил Боб Оденкерк. Для участия в проекте Найшуллер отказался от работы над фильмом «Тайлер Рейк» и гонорара в 1 млн долларов.
Новые образы и проекты последних летФильм «День мертвых» стал неожиданным для зрителей, привыкших к образу Паля из «Горько!». Это был кинодебют театрального режиссера Виктора Рыжакова, что отразилось на стилистике картины. Героя Александра сравнивали с Данилой Багровым — за ироничную подачу, внутреннюю жесткость и характерную манеру речи.
Неожиданностью стало и участие Паля в фильме на казахском языке «Каш», режиссером которого выступил дебютант Айсултан Сеитов.
В 2022 году стало известно о продолжении сериала «Бихэппи». Большинство актеров вернулись к своим ролям. Паль признавался, что впервые в карьере почти не готовился к съемкам, рассматривая это как эксперимент. Результат оказался успешным, и новость о продолжении была встречена зрителями положительно.
Премьерой 2023 года стала короткометражка Дарьи Чаруши «Живые», где Паль снялся вместе с Елизаветой Ищенко и Розой Хайруллиной.
Скандалы с Александром Палем: мнение про СВОАлександра Паля дважды задерживали на политических акциях — на антикоррупционном митинге и на акции за свободные выборы в Москве. В первый раз, по словам артиста, он оказался в числе задержанных случайно, так как оказался «не в том месте и не в то время». Во второй раз его отпустили после вмешательства «сверху».
25 апреля 2021 года, в день вручения премии «Ника», где Паль был признан лучшим актером за роль в фильме «Глубже!», он не смог присутствовать на церемонии из-за того, что его задержала полиция. Поводом стал инцидент с бывшим хоккеистом Кевином Антиповым, который заявил, что Паль его избил. В отношении Александра возбудили уголовное дело. Позже Антипов сказал, что упал. После этого скандал сошел на нет.
Александр Паль публично не осуждал проведение специальной военной операции на Украине. Однако после событий 24 февраля 2022 года он опубликовал в социальной сети пост со словами «Простите нас». Многие СМИ интерпретировали эту запись как обращение к жителям Украины. Позднее сообщение было отредактировано.
Ранее актер неоднократно высказывался критически в адрес России. В частности, в 2019 году он называл страну «закрытой».
Личная жизнь Александра ПаляВ 2012 году в СМИ появилась информация о романе Паля с актрисой Елизаветой Янковской — сестрой Ивана Янковского. Сообщалось, что девушка перевелась в ГИТИС из Школы-студии МХАТ из-за отношений с актером. Пара публиковала совместные фотографии, однако официально свои отношения не подтверждала.
В 2017 году появились сообщения об их расставании, однако в 2019-м Янковскую заметили на поздравительном видео в день рождения Паля, что дало повод говорить о возобновлении отношений.
В сентябре 2024 года Александр Паль неожиданно для публики сделал предложение руки и сердца актрисе Софье Райзман.