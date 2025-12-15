Достижения.рф

«Самый чудовищный случай»: Сергей Соседов раскрыл главный позор уходящего года

Соседов назвал историю с квартирой Долиной главным позором уходящего года
Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

В этом году в шоу-бизнесе хватало громких скандалов, которые активно освещали СМИ и обсуждали пользователи в соцсетях.



Общественная Служба Новостей выяснила у критика Сергея Соседова, какая история поразила его больше всего. По словам собеседника, первое место в его личном рейтинге резонансных событий занимает ситуация вокруг певицы Ларисы Долиной и истории с квартирой.

«Эта история — главный позор уходящего года в мире шоу-бизнеса», — прокомментировал шоумен.
Остальные инциденты, как отметил Соседов, выглядят куда менее значительными и не идут ни в какое сравнение с квартирной историей певицы.
Никита Кротов

