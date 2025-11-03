Ходит голым при 10-летней дочери, поддерживает ВСУ, но поет на русском: Иван Дорн предал сразу две страны и оказался на обочине жизни

03 ноября 2025, 16:23

Иван Дорн (Фото: Инстаграм* @dorn_ivan)

После того как концерты в России были отменены, многие знаменитости, испытавшие материальные трудности и тоску по прошлому признанию, начали размышлять о возможности тайного возвращения на родину. Эта участь не обошла стороной и украинского исполнителя из Челябинска – Ивана Дорна. Он активно поддерживал бойцов ВСУ и заявлял, что «Москва будет под украинским флагом», однако вскоре изменил свою позицию. Подробнее о том, как сейчас живет Иван Дорн — в материале «Радио 1».





Украинец родом из России

Отношение Ивана Дорна к России и песни на русском языке

Иван Дорн (Фото: Инстаграм* @dorn_ivan)



«У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — делился Иван.

Массовая «отмена» Ивана Дорна

«Сейчас он переиграл со своей свободой — это 100%. Я думаю, он не определился со стороной и ценностями. Он уехал из Украины, у него выходят треки с россиянами», — заявил Каращук.

Иван Дорн заявил, что ходит голым при детях

Иван Дорн (Фото: Инстаграм* @dorn_ivan)



Иван Дорн: последние новости