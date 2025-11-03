Ходит голым при 10-летней дочери, поддерживает ВСУ, но поет на русском: Иван Дорн предал сразу две страны и оказался на обочине жизни
После того как концерты в России были отменены, многие знаменитости, испытавшие материальные трудности и тоску по прошлому признанию, начали размышлять о возможности тайного возвращения на родину. Эта участь не обошла стороной и украинского исполнителя из Челябинска – Ивана Дорна. Он активно поддерживал бойцов ВСУ и заявлял, что «Москва будет под украинским флагом», однако вскоре изменил свою позицию. Подробнее о том, как сейчас живет Иван Дорн — в материале «Радио 1».
Украинец родом из России
Иван Дорн родился 17 октября 1988 года в Челябинске. Спустя несколько лет его отцу предложили работу в Харькове. После этого семья переехала на Украину.
С ранних лет Иван проявлял творческие способности. Уже в шесть лет он участвовал в песенном конкурсе, а с семи начал серьезно заниматься вокалом. Помимо музыки, он увлекался спортом и бальными танцами, а также пробовал себя в шахматах и футболе. Во время учебы в школе Дорн активно участвовал в различных вокальных конкурсах. Он пытался попасть на «Новую Волну» в Юрмале и «Фабрику звезд», но не прошел отбор.
Взрослая жизнь также принесла Дорну свои испытания. Европа не сразу приняла его, в отличие от России, где он достиг популярности. В последнее время певец анонсирует концерты в разных странах, включая Латвию, где выступление стоит около 42 евро.
Из-за финансовых трудностей певец даже рассматривал возможность выступлений перед российской аудиторией. По информации СМИ, он был готов выступать в России за 45 тысяч долларов при условии обеспечения безопасности.
Отношение Ивана Дорна к России и песни на русском языке
Среди тех, кто не поддержал специальную военную операцию, часто можно встретить исключительно пацифистов. Таким человеком считал себя и Иван Дорн, который утверждал, что не является сторонником радикальных действий. Однако певец решил поддержать киевских боевиков, которые без разбора расправлялись с детьми и мирными жителями, а также со всеми, кто попадался им на пути.
Спустя время с родственниками из Башкирии у Дорна возникли серьёзные разногласия, и он разорвал с ними отношения. При этом шоумен возложил всю вину за произошедшее именно на них.
«У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — делился Иван.
Музыкант также оказался в списке людей, которым на ближайшие 50 лет запрещен въезд в Россию.
Несмотря на проживание за границей и поддержку Украины, Дорн не отказался от исполнения песен на русском языке. В 2025 году он анонсировал выход нового альбома под названием «Dorndom», полностью записанного на русском. Артист объяснил, что продолжает работать в этом направлении и не намерен отказываться от русского языка в своем творчестве. Помимо основного русскоязычного проекта, у него есть еще один — полуанонимный, в котором он поет на различных языках и часто не показывает свое лицо. Певец отмечает, что сейчас приходится оправдываться за использование русского языка, но не видит в этом ничего предосудительного для себя как для артиста.
Массовая «отмена» Ивана Дорна
Иван Дорн, который на сцене заявлял о своей готовности присягнуть на верность украинским боевикам, как выяснилось, даже после начала конфликта продолжает сотрудничать с российскими коллегами. Все несколько лет, пока артист вводил в заблуждение публику, он на самом деле занимал двойственную позицию. В интервью для украинских СМИ бывший участник шоу «Голос Страны» Владислав Каращук раскрыл истинные мотивы Дорна.
«Сейчас он переиграл со своей свободой — это 100%. Я думаю, он не определился со стороной и ценностями. Он уехал из Украины, у него выходят треки с россиянами», — заявил Каращук.
Слова Владислава вызвали бурную реакцию в обществе. Фанаты творчества Дорна начали массово его «отменять», а некоторые даже вспомнили, что музыкант ранее открыто говорил о своём страхе возвращаться в Киев из-за опасений оказаться в окопе вместе с соотечественниками из Украины.
Иван Дорн заявил, что ходит голым при детях
В интервью Юрию Дудю** Иван Дорн рассказал, что продолжает ходить голым дома в присутствии своих детей. По его словам, он делает это даже с сыном, несмотря на возражения жены, которая просит его одеваться в присутствии 10-летней дочери.
Он отметил, что ему нравится ощущение свободы, которое он испытывает без одежды. Иван считает, что на психику детей это не оказывает никакого влияния, и все опасения на этот счёт преувеличены. Юрий Дудь**, в свою очередь, резко раскритиковал певца за такую привычку, назвав её неприемлемой.
Иван Дорн: последние новости
В одном из интервью Иван Дорн, отвечая на вопрос о ненависти в России и Украине, сказал, что видит в этом шанс начать всё с чистого листа и доказать свою способность добиваться успеха в новых обстоятельствах. Он считает это смыслом своей жизни, утверждая, что родился для того, чтобы провоцировать общество, «читать боли» людей и через музыку помогать им взглянуть на свои проблемы с новой стороны.
В настоящее время исполнитель вместе с семьёй проживает во Франции. Он не планирует возвращаться ни в Россию, ни на Украину. Однако, даже находясь за границей, артист продолжает поддерживать Киев и обучать своих детей украинскому языку.