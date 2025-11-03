«Из лодки вышла богиня»: Юлия Барановская вспомнила своё самое необычное свидание

03 ноября 2025, 12:29

Барановская рассказала, как случайная встреча на Ибице превратилась в свидание

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская поделилась воспоминанием о самом необычном свидании в своей жизни, которое произошло много лет назад на Ибице. В интервью Teleprogramma.org она призналась, что то событие до сих пор вызывает у неё улыбку.





По словам звезды, она отправилась на день рождения подруги, проходивший на необитаемом острове, где стояла лишь одна вилла. Изначально Юлия ожидала скучного вечера, ведь почти все гости пришли парами.





«Я подумала, что будет скучновато, но решила накрашусь, надену красивое платье и приеду», — вспоминает Барановская.

«И вот подходит лодка, а из неё выходит богиня», — именно так мужчина позже описал их первую встречу.