«Из лодки вышла богиня»: Юлия Барановская вспомнила своё самое необычное свидание
Барановская рассказала, как случайная встреча на Ибице превратилась в свидание
Телеведущая Юлия Барановская поделилась воспоминанием о самом необычном свидании в своей жизни, которое произошло много лет назад на Ибице. В интервью Teleprogramma.org она призналась, что то событие до сих пор вызывает у неё улыбку.
По словам звезды, она отправилась на день рождения подруги, проходивший на необитаемом острове, где стояла лишь одна вилла. Изначально Юлия ожидала скучного вечера, ведь почти все гости пришли парами.
«Я подумала, что будет скучновато, но решила накрашусь, надену красивое платье и приеду», — вспоминает Барановская.Когда она приплыла на лодке к острову, перед ней открылась романтичная картина — белая беседка, залитая солнцем, и незнакомец, который, как позже выяснилось, был другом хозяина виллы. Оба ожидали скучного вечера, но всё обернулось иначе.
«И вот подходит лодка, а из неё выходит богиня», — именно так мужчина позже описал их первую встречу.С того дня, по признанию Юлии, она по-другому стала смотреть на случайности, ведь иногда самые неожиданные встречи становятся по-настоящему судьбоносными.