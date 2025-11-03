«Рискнула и смогла»: Рита Дакота показала результат повторной операции на глазах

03 ноября 2025, 13:41

Певица Рита Дакота исправила неудачную блефаропластику и высказалась о разводе

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Рита Дакота поделилась с подписчиками результатом повторной блефаропластики. Первая «освежающая» операция не принесла желаемого эффекта, поэтому певица решилась снова лечь под нож.





В своём блоге она выложила фотографии «до» и «после», проведя параллель между неудачной пластикой и разводом с Владом Соколовским. По словам Дакоты, обе ситуации удалось преодолеть, не озлобившись.





«Я очень рада, что я прожила такую травму, но не закрылась навсегда, а рискнула исправить. Хотя после того, что мне сделали с лицом я вполне могла навсегда закрыться дома и больше никогда не выходить на люди, и не довериться другому хирургу уж точно. Очень похожая история была с разводом. После того как поступил со мной мой бывший муж, я вполне могла закрыться от мужчин и больше никому не довериться. Но я очень рада, что рискнула и смогла. Похожая история на самом деле чем-то, правда?» — написала певица.