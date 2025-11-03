«Рискнула и смогла»: Рита Дакота показала результат повторной операции на глазах
Певица Рита Дакота исправила неудачную блефаропластику и высказалась о разводе
Рита Дакота поделилась с подписчиками результатом повторной блефаропластики. Первая «освежающая» операция не принесла желаемого эффекта, поэтому певица решилась снова лечь под нож.
В своём блоге она выложила фотографии «до» и «после», проведя параллель между неудачной пластикой и разводом с Владом Соколовским. По словам Дакоты, обе ситуации удалось преодолеть, не озлобившись.
«Я очень рада, что я прожила такую травму, но не закрылась навсегда, а рискнула исправить. Хотя после того, что мне сделали с лицом я вполне могла навсегда закрыться дома и больше никогда не выходить на люди, и не довериться другому хирургу уж точно. Очень похожая история была с разводом. После того как поступил со мной мой бывший муж, я вполне могла закрыться от мужчин и больше никому не довериться. Но я очень рада, что рискнула и смогла. Похожая история на самом деле чем-то, правда?» — написала певица.Рита подчеркнула, что не стала требовать компенсацию с хирурга, сделавшего «лисий эффект» без её согласия, и намерена забыть произошедшее. Что касается Соколовского, он по-прежнему иногда появляется в её сторис, напоминая о прошлом браке.