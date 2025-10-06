«Хорошие русские — это мертвые русские»: переезд в США, конфликт с Фадеевым и смерть мужа. Как живет финалистка «Голоса» Наргиз Закирова
Наргиз Закирова — узбекская певица, представительница известной музыкальной династии и финалистка шоу «Голос» (2013). В 2022 году артистка получила запрет на въезд в Россию. 6 октября 2025 года певице исполняется 55 лет. О том, что Наргиз говорила про СВО и как она живет сейчас, расскажет «Радио 1».
Детство и семья Наргиз ЗакировойНаргиз Пулатовна Закирова родилась 6 октября 1970 года в Ташкенте, в семье музыкантов. Её мать, Луиза Каримовна Закирова, была певицей и выступала в дуэте с братом Батыром Закировым. Отец, Пулат Сионович Мордухаев, играл на барабанах в ансамбле Батыра Закирова. Другой дядя певицы, Фаррух Закиров, стал солистом и художественным руководителем легендарного ансамбля «Ялла», подарившего слушателям такие хиты, как «Учкудук (Три колодца)» и «Последняя поэма».
«Я практически выросла на сцене. В моей семье дяди, тети, бабушки, дедушки — сплошь артисты, музыканты, художники. Мама с двух лет брала меня на гастроли ташкентского мюзик-холла», — вспоминала Наргиз.
Карьера Наргиз: первые шаги на сценеНа сцену будущая звезда вышла в четыре года и с детства мечтала быть певицей. В подростковом возрасте она записала несколько песен для фильма «Невеста из Вуадиля» (1984), среди которых — заключительная композиция «Помни меня», написанная Фаррухом Закировым и Ильёй Резником. В 1986 году 15-летняя Наргиз исполнила эту песню на фестивале в Юрмале, где получила приз зрительских симпатий. После школы она поступила в Республиканское цирковое училище на отделение эстрадного вокала, а затем создала собственную группу. В 1988 году клип с её участием показали в программе «До 16 и старше».
Эмиграция в США и начало международной карьерыВ 1995 году Наргиз вместе с родителями, мужем и пятилетней дочерью Сабиной эмигрировала в США, где уже жил её дядя. Первое время певица работала в видеопрокате и тату-салоне, а затем начала выступать в ресторанах Нью-Йорка.
В 2001 году она выпустила первый альбом «Золотая клетка», включающий этно-композиции. Вторая пластинка, Alone, вышла в 2011 году. В этот же период артистка участвовала в американском шоу X-Factor, где прошла три этапа отбора. Однако, получив приглашение на российское шоу «Голос», решила вернуться в Москву.
Прорыв в России: участие Наргиз в шоу «Голос»В 2013 году Наргиз стала одной из самых заметных участниц второго сезона проекта «Голос» на Первом канале. На слепых прослушиваниях она исполнила песню группы Scorpions — Still Loving You, поразив членов жюри своим голосом и образом. Её наставником стал Леонид Агутин. Хотя певица заняла второе место, именно участие в «Голосе» принесло ей всероссийскую известность. На проекте её заметил продюсер Максим Фадеев, предложивший артистке сотрудничество.
Сотрудничество и конфликт с Максимом ФадеевымВесной 2014 года началось творческое сотрудничество Закировой и Фадеева. Их первый совместный трек — «Я не твоя» — стал хитом. В клипе на песню снялся муж певицы Филипп Бальзано. В 2015 году артистка выпустила композицию «Ты — моя нежность», которая принесла ей «Золотой граммофон» и участие в «Песне года». Через год вышел альбом «Шум сердца», в который вошли самые известные песни певицы, включая дуэт с Фадеевым — «Вдвоем».
Однако к 2019 году отношения между артисткой и продюсером обострились. Фадеев расторг контракт с Наргиз в одностороннем порядке и запретил ей исполнять написанные им песни. Певица объясняла разрыв тем, что лейбл Malfa, принадлежащий Фадееву, не способствовал её развитию и не информировал о концертах. После этого артистка начала работать с Виктором Дробышем и в 2020 году выпустила сингл «Через огонь».
В 2023 году Фадеев вновь обвинил Наргиз в нарушении авторских прав, заявив, что она продолжает исполнять песни, права на которые утратила. Продюсер пообещал судиться с концертными площадками, где прозвучит её старый репертуар. Кроме того, отвечая на вопрос подписчиков о самом большом сожалении в жизни, продюсер ответил: знакомство с Наргиз.
«Жалею ли я, что писал Наргиз песни? Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах. Ей верили. Это и была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим», — отметил Фадеев.
Позиция Наргиз Закировой по СВО и запрет на въезд в РоссиюПосле начала СВО певица открыто выступила против действий российских властей, опубликовав в соцсетях антивоенные высказывания. В мае 2022 года ей запретили въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года.
Адвокат артистки Бахром Исмаилов объяснил, что такой запрет стандартен для публичных фигур, выступающих против спецоперации. В последующие годы певица продолжала делать громкие заявления. В интервью 2023 года она назвала российский шоу-бизнес «лицемерным» и «пропитанным ложью». Осенью того же года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом она призналась, что помогает украинским военным и восхищается Владимиром Зеленским.
«Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские — это мертвые русские», — сказала в разговоре с пранкерами певица.Также она согласилась на символическое нанесение своего имени на ракеты, направленные на Донецк.
Где живёт Наргиз Закирова сейчасПосле запрета на въезд в Россию и Украину певица проживала в Узбекистане. Однако в феврале 2024 года она покинула страну, заявив, что больше не считает её безопасной. Позже артистка опубликовала пост с флагами Израиля и США, подчеркнув, что именно эти страны считает своей родиной.
В начале 2024 года она обвинила российские власти в срыве её европейского тура. По словам Наргиз, организаторы получили распоряжение об отмене концертов от российских чиновников, но не сообщили ей лично.
Личная жизнь и семья Наргиз ЗакировойПервым мужем Наргиз стал музыкант Руслан Шарипов, участник узбекской группы «Байт». На тот момент певице было 18 лет. В этом союзе родилась дочь Сабина, однако брак распался из-за измен Шарипова.
«Я была в нем уверена как в себе. Мне казалось, это любовь на всю жизнь. А потом я узнала, что все это время он мне изменял. Я не ожидала предательства. Тогда в моей душе что-то надломилось», — вспоминала она.Вторым супругом Закировой стал Ернур Канайбеков, с которым она познакомилась на отборе для шоу «Голос Азии». У них родился сын Ауэль. В 1995 году певица вместе с Канайбековым переехала в США, а в 1997 году он погиб в результате аварии. После трагической гибели мужа поддержку артистке оказал итальянский певец Филипп Бальзано. Впоследствии их отношения переросли в романтические, и пара поженилась. В 2000 году у них родилась дочь Лейла, однако спустя 20 лет отношений они расстались. Наргиз заявила, что для мужчины деньги стали важнее семьи.
В 2022 году артистка начала отношения с Антоном Ловягиным. Пара отметила свадьбу в творческой студии Вячеслава Полунина во Франции, а официально зарегистрировала брак в мае 2024 года в США. Все дети певицы являются гражданами США и их жизнь полностью связана с этой страной. Кроме того, Наргиз уже стала бабушкой двоих внуков.