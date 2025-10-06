06 октября 2025, 13:41

Наргиз Закирова

Наргиз Закирова — узбекская певица, представительница известной музыкальной династии и финалистка шоу «Голос» (2013). В 2022 году артистка получила запрет на въезд в Россию. 6 октября 2025 года певице исполняется 55 лет. О том, что Наргиз говорила про СВО и как она живет сейчас, расскажет «Радио 1».





Детство и семья Наргиз Закировой

«Я практически выросла на сцене. В моей семье дяди, тети, бабушки, дедушки — сплошь артисты, музыканты, художники. Мама с двух лет брала меня на гастроли ташкентского мюзик-холла», — вспоминала Наргиз.

Наргиз Закирова с папой



Карьера Наргиз: первые шаги на сцене

Эмиграция в США и начало международной карьеры

Наргиз Закирова с мамой



Прорыв в России: участие Наргиз в шоу «Голос»

Сотрудничество и конфликт с Максимом Фадеевым

Наргиз Закирова



«Жалею ли я, что писал Наргиз песни? Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах. Ей верили. Это и была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим», — отметил Фадеев.

Позиция Наргиз Закировой по СВО и запрет на въезд в Россию

«Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские — это мертвые русские», — сказала в разговоре с пранкерами певица.

Где живёт Наргиз Закирова сейчас

Наргиз Закирова



Личная жизнь и семья Наргиз Закировой

«Я была в нем уверена как в себе. Мне казалось, это любовь на всю жизнь. А потом я узнала, что все это время он мне изменял. Я не ожидала предательства. Тогда в моей душе что-то надломилось», — вспоминала она.