Кока-кола вместо лака: Боня удивила подписчиков необычной причёской
Виктория Боня вновь оказалась в центре внимания благодаря нестандартному beauty-эксперименту. Светская дива продемонстрировала подписчикам, как с помощью обычной кока-колы можно сделать эффектную укладку — и вызвала бурное обсуждение в Сети.
На опубликованных видео Боня показала процесс создания объёмного начёса, заменив профессиональные средства для укладки популярным газированным напитком.
Несмотря на скепсис некоторых зрителей, результат оказался впечатляющим — волосы выглядели гладко и аккуратно.
Завершила эксперимент Виктория эффектной фотосессией: она позировала в элегантном чёрном платье с откровенным вырезом на спине и выразительным макияжем. Необычная укладка идеально вписалась в её вечерний образ, вызвав восторг у поклонников.
Читайте также: