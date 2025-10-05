Достижения.рф

Кока-кола вместо лака: Боня удивила подписчиков необычной причёской

Виктория Боня сделала стильную укладку с помощью кока-колы
Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня вновь оказалась в центре внимания благодаря нестандартному beauty-эксперименту. Светская дива продемонстрировала подписчикам, как с помощью обычной кока-колы можно сделать эффектную укладку — и вызвала бурное обсуждение в Сети.



На опубликованных видео Боня показала процесс создания объёмного начёса, заменив профессиональные средства для укладки популярным газированным напитком.

Несмотря на скепсис некоторых зрителей, результат оказался впечатляющим — волосы выглядели гладко и аккуратно.

Завершила эксперимент Виктория эффектной фотосессией: она позировала в элегантном чёрном платье с откровенным вырезом на спине и выразительным макияжем. Необычная укладка идеально вписалась в её вечерний образ, вызвав восторг у поклонников.

