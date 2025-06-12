Хотела отказаться от фамилии осудившего СВО отца и стала матерью-одиночкой: как сейчас живет Алиса Гребенщикова
12 июня российской актрисе Алисе Гребенщиковой исполняется 47 лет. О том, что известно о жизни артистки — в материале «Радио 1».
Биография Алисы Гребенщиковой
Алиса Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Санкт-Петербурге. Ее отец Борис Гребенщиков* — рок-музыкант, создатель группы «Аквариум». Мать Наталья Козловская работала экономистом в государственной структуре. Когда Алисе была три года, мать бросила отца из-за политических разногласий на почве его творчества. Девочка общалась с отцом редко, он стал приходящим папой. Более близкие отношения у них сформировались, когда Алиса стала подростком.
Несмотря на то, что в детстве Гребенщикова увлекалась журналистикой, по окончании школы она поступила в Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства (ныне — РГИСИ). Примечательно, что Алиса училась на параллельных курсах с Иваном Ургантом.
В юности Алиса испытывала стеснение из-за своей знаменитой фамилии. Она даже ходила в паспортный стол, чтобы узнать, как можно ее сменить. Только спустя годы, после множества сыгранных ролей в театре и кино, Алиса смогла преодолеть свои комплексы и перестала стесняться звёздной фамилии.
«Своей фамилией я стала гордиться, как это ни смешно звучит, благодаря Лизе Боярской. В одном интервью она так хорошо говорила про семью, про родных, что и я подумала — почему же я должна стыдиться, скрывать, что я Гребенщикова? Мой сын, кстати сказать, тоже Гребенщиков», — признавалась актриса в одном из интервью.
Дебют Гребенщиковой в кино состоляся в 1997 году в картине «Американка». Также актриса снималась в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Любовь-морковь», «Формула стихии», «Тайский вояж Степаныча» и других. Всего в ее фильмографии насчитывается более 80 проектов.
Личная жизнь Алисы Гребенщиковой
В 2007 году Алиса Гребенщикова принимала участие в программе «Ледниковый период» вместе с фигуристом Алексеем Тихоновым. Пара заняла третье место. Затем в биографии артистки были и другие ледово-танцевальные проекты, однако зрителям запомнился именно 2007 год.
В то время в СМИ начали появляться слухи о её близких отношениях с наставником Ильей Авербухом. Многие даже писали, что именно спортсмен является настоящим отцом сына Гребенщиковой. Однако доказательств не было.
В 2008 году Алиса родила сына Алексея. На тот момент актриса состояла в отношениях с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. Сразу после рождения ребенка этот союз распался. Алиса осталась с маленьким сыном на руках, однако смогла преодолеть все трудности.
«Мне очень хотелось вместе с Сережей оказаться на одной волне полнейшего счастья, но не получилось. Началась череда каких-то случайностей, недопонимания, недомолвок. Однажды после брошенной Сережей в сердцах фразы "Уходи!" я собрала вещи и ушла», — вспоминала Гребенщикова.
10 июня 2025 года Алексею исполнилось 17 лет. Он носит фамилию матери.
Как на карьеру Гребенщиковой повлиял отъезд ее отца
Отец Алисы Гребенщиковой Борис Гребенщиков* уехал из России в Великобританию в 2022 году, осудив проведение СВО и действия российских властей.
В том же году, когда в прессе писали, что отъезд певца сломает жизнь его дочери, она хвасталась насыщенным графиком. Актриса заявляла, что у нее есть множество творческих планов, и каждый день буквально расписан по минутам. По словам Гребенщиковой, она не чувствует гнева соотечественников по поводу действий своего отца.
Что касается спецоперации и ситуации на Украине, то артистка никогда не делала публичных заявлений. Также она избегает вопросов об отъезде и своем отце. Сама актриса не собирается уезжать из России.
Чем занимается Алиса Гребенщикова сегодня
Алисе Гребенщиковой – 47 лет. Она продолжает творческую деятельность и живет в РФ.
«Сегодня я проснулась там, где я чувствую себя лучше всего — в доме в лесу и до того, как открыть глаза, долго слушала пение птиц. И размышляла, с чем я пришла к новому рубежу, с каким багажом. Самая большая ценность — замечательные отношения с сыном, с родителями и с дедушкой. Нам всем по-настоящему интересно друг с другом и весело. Мы увлеченно обсуждаем всё на свете, и для меня идеальные отношения с родными выглядят именно так. У меня прекраснейшие подруги, петербуржские школьные и институтские и встреченные уже в Москве. Я люблю свою работу, свою профессию, и она приносит мне доход, закрывающий потребности моей семьи. И всё это результат моего выбора. И он мне нравится», — написала артистка в свой день рождения в личном блоге.
Актриса задействована в постановках «Спасти рядового Гамлета», «Женщины Есенина», «Онегин». В этом году должна выйти драма «София. Я есмь» с участием Гребенщиковой.
По ее словам, она активно занимается волонтерской деятельностью.
*Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов
**Запрещен в РФ