Цымбалюк-Романовская прокомментировала поведение второй жены Армена Джигарханяна

12 июня 2025, 13:04

46-летняя пианистка ответила на критику второй жены Армена Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @vitalinaromanovskaya)

46-летняя пианистка объяснила, что критика со стороны его первой жены совершенно её не задевает. Виталина Цымбалюк-Романовская дала ответ на поведение Татьяны Власовой в программе «Малахов» на телеканале «Россия 1».





В марте этого года Виталина впервые стала мамой. У пианистки родилась дочь и она наслаждается материнством. Однако, поклонники напомнили женщине о грубых высказываниях первой жены артиста Татьяне Власовой, которая весьма нелестно отзывалась о женщине и называла её причиной раскола в семье.

«Я ее прощаю. Человек, который привык жить во лжи, всегда будет ненавидеть того, кто живет по-другому. Пусть так и живет — во лжи и ненависти. А мы будем жить в любви!» — ответила 46-летняя Цымбалюк-Романовская.