Гарик Харламов прокомментировал слухи о беременности своей жены Ковальчук
Гарик Харламов опроверг слухи о беременности своей жены Ковальчук
Юморист Гарик Харламов опроверг слухи о беременности своей жены Катерины Ковальчук. Комика цитирует портал Peopletalk.
«Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю. Пока это все только подозрения. Ничего не могу другого сказать. Я, конечно, хочу ребенка. Все узнают, как только это случится», — прокомментировал Харламов.Первые слухи о беременности Ковальчук появились в феврале. Поводом послужили снимки, на которых артистка была в черно-белом макси-платье. На нескольких фото женщина позировала, положив руку на живот. Фанаты предположили, что знаменитости ждут ребенка. У Гарика Харламова есть дочь Настя от экс-жены Кристины Асмус. Девочка учится в частной школе.