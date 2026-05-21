Встречался с Ивлеевой, получил награду от Зеленского и ненавидит россиян: где сейчас ведущий шоу «Орёл и решка» Антон Птушкин?
Антон Птушкин получил известность в России как ведущий программы «Орёл и решка» и блогер. Он много путешествовал по миру и даже завёл роман с Настей Ивлеевой. Однако в феврале 2022 года он выпустил ролик с провокационным названием «Где я был эти 8 лет», в котором резко раскритиковал россиян. После этого Антон исчез из поля зрения. Где он сейчас и как зарабатывает на жизнь, читайте в материале «Радио 1».
Биография Антона Птушкина
Антон Птушкин родился 22 мая 1984 года в Луганске. Мать воспитывала сына одна, поскольку отец скончался, когда Антону был всего год. До 2014 года она работала педиатром в Луганске, а затем сын перевёз её в Киев, где они поселились в съёмной квартире. Антон учился в обычной школе и проявлял интерес к музыке. После её окончания он поступил в Восточноукраинский университет на факультет социологии, который окончил с красным дипломом, но ни дня после этого не работал по специальности.
В 2011 году Антон Птушкин начал проводить вечеринки под названием Slow («Медленный»). В отличие от других клубов, где звучала электронная или популярная музыка, на его мероприятиях царила уникальная атмосфера: помещение всегда было освещено свечами, а танцующие люди двигались словно в трансе.
Спустя год Антон переехал в Киев и устроился на местную радиостанцию. Вскоре его назначили программным директором Lounge FM и «Радио Пятница». В 2014 году, будучи руководителем Super Radio, Птушкин решил обратиться к слушателям с просьбой о помощи украинским военным, собрав всего 3,5 тыс. гривен.
Что касается программы «Орёл и решка», в 2015 году Антон Птушкин посетил Америку, а по возвращении выложил видео на YouTube. Его друзья настоятельно рекомендовали ему пройти кастинг для тревел-шоу «Орёл и решка», концепция которого оказалась близка ему, поскольку к тому времени он уже побывал в нескольких странах в качестве туриста.
Антон Птушкин (Фото: кадр из программы «Орёл и решка»)
Однако продюсерам программы украинец не пришелся по нраву. Вместо этого ему предложили стать сценаристом другого шоу — «Опасные гастроли», которое обещало зрителям необычный отпуск с акцентом на уникальные впечатления. В программе планировалось посещение подпольных ночных клубов, нелегальных рынков, мест обитания представительниц древнейшей профессии и даже порностудий. Птушкин с радостью согласился на эту работу, понимая, что писать о таких темах можно только с опытом.
В марте 2017 года на экраны вышла новая версия передачи «Орёл и решка. Перезагрузка», где ведущими стали Птушкин и скандальная Настя Ивлеева. Зрители встретили новых ведущих с недовольством: на форумах Ивлееву называли «вечно недовольной мажоркой», а Птушкина — «бледным и скучным ботаником».
К середине 2018 года, после того как Птушкин объехал 60 городов за полтора года, он неожиданно заявил о своем уходе из «Орла и решки». Причину своего увольнения он не уточнил, но намекнул, что инициаторами стали продюсеры.
Роман с Настей ИвлеевойОдной из самых обсуждаемых тем стал служебный роман между Ивлеевой и Птушкиным. В начале их отношений было заметно, что им непросто находить общий язык, что проявлялось в первых выпусках программы. Однако вскоре «лед тронулся»: Антон и Настя начали активно ворковать в кадре, делиться совместными фотографиями и даже публиковать игривые переписки, не скрывая своих чувств. Тем не менее, их служебный роман продлился недолго.
Личная жизнь Антона ПтушкинаУкраинский блогер всегда избегал обсуждения своей личной жизни и не публиковал фотографии с девушками, что породило множество слухов о его возможной нетрадиционной ориентации*. Тем не менее, в одном из интервью Птушкин признался, что во время пандемии завел «карантинную валентинку». Имя своей избранницы он не раскрыл, но отметил, что это был роман без дальнейших обязательств.
Ведущий программы «Орел и решка» признавался, что наладить отношения с ним довольно сложно из-за его множества «заморочек». Он отметил, что планирует создать семью через 3-4 года, но конкретные требования к своей спутнице жизни пока не раскрывает. В настоящее время его вполне устраивают мимолетные связи.
Настя Ивлеева опубликовала откровенное фото с пляжа
Что касается ситуации на Украине, Птушкин поделился трогательной историей о своей жизни в Луганске, однако умолчал о том, что не был там уже несколько лет. Он выразил мнение, что конфликт сделает Украину сильнее и свободнее, но за это придется заплатить высокую цену: «Что будет с вами — решать вам», — обратился он к украинцам.
Реакция российских властей на его высказывания не заставила себя ждать. В апреле 2022 года Антон Птушкин оказался в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.
В 2020 году Птушкин неожиданно получил государственную награду — звание заслуженного журналиста Украины, подписанное Владимиром Зеленским. Сам Антон признался: он не ожидал, что его будут воспринимать как «журналиста».
Антон Птушкин (Фото: кадр из программы «Орёл и решка»)
Антон Птушкин сейчас
После выхода ролика «Где я был эти 8 лет» в марте 2022 года Антон Птушкин исчез из поля зрения, прекратив активность в социальных сетях и фактически ушел в тень. В конце 2023 года он опубликовал загадочное видео, снятое во время путешествия по Карпатам. В этом ролике он просто гуляет, ест и общается с людьми, не давая никаких комментариев.
В финале видео он, тем не менее, на украинском языке признался, что последние полтора года жил в состоянии стресса и даже «запретил себе радоваться». После этого он забросил свой аккаунт о путешествиях и не создавал новых публикаций — по крайней мере, до недавнего времени.
Теперь Птушкин «переквалифицировался» в фуд-блогера и снимает видео совместно с другим украинским инфлюенсером Мишей Кацуриным. Они путешествуют по городам и демонстрируют, как пробуют блюда в ресторанах и закусочных.