Иран угрожает Украине, «Ланцет» в центре Киева и массированная атака дронов: последние новости СВО на 17 марта
Сразу несколько направлений обострения, громкие заявления и тревожная статистика — ситуация вокруг российско-украинского конфликта продолжает стремительно развиваться. От фронтовых эпизодов до атак беспилотников и дипломатических угроз — в материале «Радио 1».
Буферная зона и бои за Сопычь
Армия России продолжает формировать зону безопасности у границы с Курской областью, постепенно оттесняя противника. В районе сумского села Сопычь попытка наступления украинских подразделений закончилась разгромом, после чего российские силы закрепились на новых позициях.
В направлении Ямного были переброшены резервы Киева, однако российские военные смогли выявить и уничтожить бойцов 50-й артиллерийской бригады. За сутки потери украинской стороны превысили 150 человек, также уничтожена техника, включая БТР М-113, бронемашины, артиллерию и беспилотники.
«Если я выйду, второй меня застрелит» — приказы командования ВСУ
В Донецкой Народной Республике российские войска ведут наступление сразу на нескольких направлениях. Бои идут в районах Красноармейска и Димитрова, а также у Славянска, Краматорска и Константиновки, где идет продвижение «улица за улицей».
При этом украинский военнопленный Юрий Шмидт рассказал о жестких приказах командования:
«Нас привезли в Гришино, мы закрепились в подвале и наблюдали, передавали информацию. Мы не уходили. Если я выйду, второй меня застрелит. Потому что такой приказ был: если один выходит, второй стреляет».
Дополняют картину заявления о действиях российских штурмовых подразделений, которые продвигаются к ряду населённых пунктов.
Боец в одиночку захватил опорные пункты ВСУ
На этом фоне звучат и отдельные боевые эпизоды. Морской пехотинец с позывным «Борода» рассказал, как в одиночку захватил два опорных пункта ВСУ.
По его словам, после выполнения основной задачи он из-за проблем со связью наткнулся на дополнительные позиции противника:
«Наткнулся на небольшой опорный пункт, там было три человека. Принял решение зачистить его».
Затем, как утверждается, он аналогичным образом ликвидировал еще одну группу, доведя общее число уничтоженных противников до десяти.
«Ланцет» в центре Киева и версия об информационной атаке
Украинские источники сообщили о появлении российского беспилотника «Ланцет» в центре Киева, что вызвало резонанс. Сам факт проникновения дрона в столицу назвали тревожным сигналом.
В то же время советник министра обороны Украины Дмитрий Бескрестнов заявил, что ситуация могла быть частью информационной кампании, а обломки якобы сброшены другим БПЛА.
При этом высказывается версия о новой модификации «Ланцета»:
«Предположительно, БПЛА был настроен на роевое применение: автономную навигацию, поиск целей и нанесение удара без прямой связи с оператором. На такую конфигурацию может указывать необычная маркировка на корпусе».
Ночная атака дронов: более 200 целей и удары по регионам
Ночь с 16 на 17 марта отметилась масштабной атакой беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 206 украинских БПЛА в различных регионах.
Наибольшее число дронов сбили над Брянской областью — 62. Над Московским регионом перехвачено 43 аппарата, из которых 40 направлялись к столице. Также атаки отражались в Краснодарском крае, Крыму, Смоленской, Калужской, Белгородской и других областях, а также над акваторией Азовского моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин отдельно сообщил, что с начала суток было уничтожено более 20 беспилотников, летевших к столице:
«Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
В Славянском районе Краснодарского края, по словам местных жителей, прозвучало около десяти взрывов — предположительно, ПВО отражала две волны атак.
Удары по гражданским: раненые дети и разрушения
В Белгородской области беспилотники атаковали город Короча. Пострадали пять человек, среди них четверо несовершеннолетних.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях зданий и автомобилей:
«В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух МКД и в двух частных домах. Также осколками посечены шесть легковых автомобилей».
Еще один дрон ударил по объекту торговли, повредив крышу и фасад.
«Это чудовищно и недопустимо» — трагедия детей Донбасса
Отдельно приводится статистика по жертвам среди детей в Донбассе с 2014 года. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 252 ребенка, еще 1045 получили ранения.
«Конечно, это чудовищно и недопустимо. Это большое горе», — подчеркнул глава региона.
Сообщается, что удары наносились по жилым кварталам, школам и больницам, а многие дети стали жертвами неизбирательных обстрелов.
Иран угрожает Киеву, а Европа — танкерам
На дипломатическом уровне напряжение также усиливается. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи резко отреагировал на помощь Киева США в борьбе с беспилотниками:
«Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты. Это лишь означает соучастие и сотрудничество с агрессорами против Ирана, что повлечёт за собой международную ответственность этого государства».
Параллельно в Европе обсуждают усиление давления на российскую нефть. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что это «один из лучших инструментов», и настаивает на ужесточении влияния.
В России подобные действия ранее называли «пиратством XXI века».