Названо число жертв боевиков ВСУ среди мирного населения за неделю

17 марта 2026, 09:06

Мирошник: 37 мирных жителей погибли при атаках ВСУ за неделю

37 мирных жителей погибли при атаках ВСУ за минувшую неделю. Еще 202 человека, включая шесть детей, пострадали. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.