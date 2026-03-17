Названо число жертв боевиков ВСУ среди мирного населения за неделю
37 мирных жителей погибли при атаках ВСУ за минувшую неделю. Еще 202 человека, включая шесть детей, пострадали. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские боевики выпустили по российским регионам как минимум 3347 снарядов за неделю. Большинство использованных боеприпасов изготовили западные страны.
Дипломат добавил, что больше всего людей были ранены в Запорожской, Херсонской, Белгородской и Брянской областях, а также на территории Донецкой народной Республики.
