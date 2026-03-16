Назвали число украинцев, которые поддержали бы вывод ВСУ из Донбасса
Большинство украинцев, поддерживающих идею проведения референдума, также выступают за вывод подразделений ВСУ из Донбасса ради окончания боевых действий. Об этом пишут украинские СМИ.
В материале говорится, что о позиции населения республики свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). По данным исследования, 50% респондентов заявили, что поддерживают проведение голосования.
При этом среди тех, кто выступает за вывод войск из Донбасса, идею референдума поддерживают 71%. Среди противников вывода — лишь 39%.
Кроме того, КМИС выяснил, что если потенциальное мирное соглашение будет включать для Киева определённые преимущества — например, вступление в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности и меры по восстановлению экономики — и вместе с тем содержать формулировки о «неопределённых территориальных компромиссах», 61% опрошенных готовы принять участие в референдуме. Против высказались десять процентов, остальные затруднились ответить.
Читайте также: