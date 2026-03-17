Ветераны СВО провели Урок мужества для школьников Лесных Полян
В «Образовательном центре №7» посёлка Лесные Поляны состоялась встреча с ветеранами спецоперации и руководителем Ассоциации ветеранов СВО муниципалитета Леонидом Соболевым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
В мероприятии приняли участие председатель окружного Совета депутатов Артём Садула и молодогвардейцы.
«Когда пример героя рядом, когда можно задать вопрос лично и услышать живой ответ, это запоминается навсегда. Такие встречи нужны, чтобы знали, помнили и понимали: защитник Отечества – не картинка, а человек, который когда-то сидел за такой же партой», – подчеркнул Садула.
Ветераны поделились со школьниками историями о боевых буднях, товариществе и взаимовыручке. Ребята примерили бронежилеты, подержали в руках учебные автоматы, познакомились с работой дронов и научились пользоваться медицинскими жгутами.