Участники СВО становятся управленцами в Подмосковье: Воробьев рассказал о поддержке бойцов после возвращения домой

28 августа 2025, 13:59

Воробьев: в Подмосковье реализуются программы трудоустройства для бойцов СВО

Видео: Соловьёв LIVE

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и телеведущий Владимир Соловьев посетили центр подготовки «Витязь» в Балашихе. Они обсудили ключевые вопросы поддержки участников спецоперации и их семей, включая выплаты, обучение управлению дронами и возможности реабилитации после возвращения домой.





Воробьев подчеркнул, что помимо психологической помощи и отдыха в семейных центрах, в регионе реализуются программы переобучения и трудоустройства вернувшихся из зоны СВО бойцов.

«Президент уделяет большое внимание трудоустройству ребят, и на это есть большой запрос. Многие идут во власть, в руководящие структуры, хотят менять малую Родину, Подмосковье и Россию. Чтобы реализовать это, нужно образование. Не у всех есть высшее образование. Но ребята, пройдя через сложные испытания, многое меняют в мотивации. У нас есть федеральные и региональные программы. Уже есть выпускники, которые работают в региональном правительстве, в наших городских округах. Например, уже 2,5 человек из 38 регионов участвовало в программе «Время героев». 70 из них учатся в Академии президента для получения лучших управленческих компетенций. И это бесплатно. Это очень важная работа, которую мы ведём», – отметил губернатор.