ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумское направление
На Сумском направлении группировка войск «Север» продолжает бои на прежних позициях. Отмечается, что ВСУ сосредоточили рекордное количество дронов для противодействия.
Белгородская область
В Белгородской области от удара БПЛА пострадал мирный житель в посёлке Северный. В Шебекино мужчина получил ранения от взрыва FPV-дрона. В Графовке четыре человека травмированы в результате атаки БПЛА на автомобиль. В Новостроевке-Первой и Белянке под ударами дронов пострадали мирный житель и боец.
Харьковское направление
На Харьковском направлении группировка войск «Север» продолжает удерживать инициативу и активные позиции на своих участках фронта, что свидетельствует о высоком уровне организации и координации действий российских вооруженных сил в этом регионе.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении обстановка остается напряженной, с продолжающимися боями за контроль над городом. В последние недели противник укрепил позиции и начал активно сообщать о своих действиях, особенно из населенного пункта Диброва, что подчеркивает важность этого района для обеих сторон конфликта.
Славянское направление
На Славянском направлении российские войска продолжают наступление на запад через Резниковку и Озерное. Противник признаёт наши успехи под Привольем. Наступление идёт по широкому фронту с участием множества малых штурмовых групп, несмотря на активность вражеских дронов.
Константиновка
Из Константиновки поступает всё больше кадров, демонстрирующих эффективную работу наших FPV-дронов в центральной части города. Эти беспилотные летательные аппараты становятся важным инструментом в современных боевых действиях, позволяя проводить разведку, корректировать огонь артиллерии и наносить удары по позициям противника с высокой точностью.
Запорожская область
Группировка войск «Восток» в восточной части Запорожской области успешно отразила девять попыток контратак противника с поддержкой танков и бронетехники. Противник потерял танк, три БТР и четыре боевых машины.
Итоги переговоров в Абу-Даби
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проходящие в Абу-Даби, продолжаются, и подводить итоги пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В рамках этих встреч Москва, Киев и Вашингтон также достигли соглашения об обмене 314 военнопленными. Вчера завершился второй раунд переговоров.
ПВО России перехватила 38 украинских беспилотников за ночь
Согласно официальным данным, наибольшее количество перехваченных БПЛА зафиксировано над Брянской областью – 26. Также десять дронов уничтожены над Белгородской областью, один – над Липецкой областью и еще один – в акватории Черного моря.