Украинские военные дезертировали в Димитрове на такси

06 февраля 2026, 06:46

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Военнослужащие ВСУ, находившиеся в Димитрове (украинское название Мирноград), самовольно покинули свои позиции на такси. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один и беженцев.





Мужчина получил заказ и удивился, когда на точке вызова обнаружил человека в военной экипировке. Клиент попросил отвезти его окольными путями без блокпостов и поинтересовался, где приобрести обычные гражданские вещи.



«Мы заехали ко мне в гараж, я ему отдал шлепки старые, рубашку, шорты. Отвожу его на ж/д. Мы обменялись телефонами, чтобы назад форму забрать. Но он мне так и не позвонил. Я понял, что он ушел в СЗЧ», — поделился свидетель.