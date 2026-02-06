Украина потребовала гарантии безопасности для Одессы
ТАСС: Украина потребовала гарантии безопасности для Одессы
Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы в процессе разработки мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.
Как утверждает собеседник агентства, для Киева это очень важный момент По его словам, представители Украины заявили, что гарантии безопасности для Одессы должны стать еще одним пунктом в тексте документе о прекращении огня.
«Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — заявил источник агентства.Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Делегацию из Москвы возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел там же с 4 по 5 февраля.