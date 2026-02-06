Беженка из Красноармейска рассказала о шокирующих действиях ВСУ

06 февраля 2026, 07:46

В Красноармейске ВСУ прицельно разрушали частные дома мирных граждан

Фото: iStock/VladTeodor

Жители Красноармейска сталкиваются с ужасными последствиями атак со стороны украинских вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.





По словам эвакуированной Елены Василенко, боевики прицельно разрушали частные дома, оставляя людям единственный выход — покинуть свои жилища. Женщина рассказала, что ее семье пришлось сменить несколько мест проживания.





«Во второй перебрались, там дронами забросали, тоже разрушили все. В третьем доме тоже все разбито — ни окон, ни дверей. Пришлось уходить, жить больше негде», — отметила собеседница.