Избивал жену и детей, оскорблял Баскова, Пересильд и Галкина*: Резкие заявления Садальского о СВО и подробности романа с финкой
Станислав Садальский — советский и российский актер театра и кино, а также теле- и радиоведущий. Он получил титул народного блогера России благодаря активному использованию платформы «Живой журнал». В настоящее время его аккаунты в социальных сетях привлекают внимание тысяч подписчиков, а его публикации становятся поводом для обсуждений и занимают первые страницы известных российских изданий. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Биография и карьераСтанислав Юрьевич Садальский, родившийся 8 августа 1951 года в селе Чкаловском Чувашской АССР, стал известным актером и телеведущим. В возрасте 12 лет мальчик остался без матери. В ее смерти актер позднее обвинил отца, который постоянно избивал жену и детей. Дебютировав в 1970 году, он получил широкую известность благодаря роли Константина Сапрыкина в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя».
Текущая деятельностьХотя Садальский стал реже появляться на киноэкранах, он активно ведет свой YouTube-канал и блог, где делится мнением по различным вопросам. Его скандальные высказывания о коллегах по цеху, таких как Николай Басков и Юлия Пересильд, привлекают внимание общественности. Он также продолжает выступать на сцене и участвовать в театральных проектах.
Здоровье актераВ начале 2023 года Садальский столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В январе он был госпитализирован с гипертоническим кризом и открылось кровотечение из-за принимаемых препаратов. В марте актер вновь оказался в больнице для обследования, сообщая о своих проблемах с венами.
Конфликт с Татьяной КравченкоСадальский и его коллега Татьяна Кравченко стали объектом общественного внимания из-за конфликта. Актер обвинил Кравченко в алкоголизме после ее отсутствия на спектакле, что вызвало ответную реакцию с ее стороны. Кравченко объяснила свое отсутствие неприязнью к Садальскому, на что он ответил резкими комментариями.
«Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей три года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника. Может быть, бедный зритель купится и на этот бред. Он уже настрадался из-за предыдущей версии, что по дороге в аэропорт Татьяна Эдуардовна попала в аварию и водитель погиб», — высказался Садальский.
Станислав Садальский резко высказался о Максиме Галкине*Российский актер Станислав Садальский привлек внимание общественности своими резкими высказываниями в адрес юмориста Максима Галкина*. В интервью Вячеславу Манучарову Садальский признался, что всегда испытывал неприязнь к Галкину*, но не хочет критиковать его в нынешней ситуации, когда это делает практически каждый.
«Я не могу ругать Галкина* сейчас, потому что его ругают все. Ты знаешь, я его терпеть не мог», — отметил актер.
В разговоре с изданием «АиФ» Садальский вновь резко высказался о Галкине*, назвав его «глупым человеком». Он подчеркнул, что юмористу следовало бы лучше молчать.
Политические взглядыСадальский также не стесняется высказывать свое мнение по политическим вопросам. В начале 2023 года он поддержал российскую военную операцию на Украине, объяснив свою позицию унижением русского языка и утверждая, что конфликт начался не с России.
Личная жизньЛичная жизнь эпатажного актера всегда интересовала зрителей. В прессе не раз сообщалось о многочисленных романах артиста с известными представительницами российского кинематографа, но сам Садальский слухи не подтверждал.
В молодости он испытывал чувства к актрисе Вере Марецкой и делал предложение Ольге Богдановой, но получил отказ. Официально был женат на финке, с которой у него родилась дочь Пирио, однако полноценной семьи создать не удалось. В 2021 году появились слухи о его скорой свадьбе с 80-летней Людмилой Максаковой, которая сама сделала ему предложение.
Станислав Садальский сейчасСейчас Станислав Садальский продолжает привлекать к себе внимание провокационными заявлениями в соцсетях и интервью.
* признан иноагентом в РФ
**Деятельность Meta (Instagram**) запрещена в России как экстремистская