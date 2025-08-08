Адвокат Гордон опубликовала видео с крещения ребёнка Товстиков при участии Дибровой

08 августа 2025, 05:49

Полина Диброва (Фото: Instagram* @Polinadibrova)

После 16 лет брака Полина Диброва ушла от телеведущего Дмитрия Диброва к бизнесмену Роману Товстику — отцу шестерых детей, чьего младшего сына она является крёстной матерью. Адвокат жены Товстика, Екатерина Гордон, обнародовала видео с крещения 2024 года, где Полина целует Елену Товстик.