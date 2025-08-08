Адвокат Гордон опубликовала видео с крещения ребёнка Товстиков при участии Дибровой
После 16 лет брака Полина Диброва ушла от телеведущего Дмитрия Диброва к бизнесмену Роману Товстику — отцу шестерых детей, чьего младшего сына она является крёстной матерью. Адвокат жены Товстика, Екатерина Гордон, обнародовала видео с крещения 2024 года, где Полина целует Елену Товстик.
Видео, опубликованное Екатериной Гордон, запечатлело момент крещения младшего сына Товстиков год назад. На кадрах Полина Диброва держит младенца на руках, улыбается Елене Товстик и целует её, демонстрируя близкую дружбу. Ныне эти кадры воспринимаются как иллюстрация любовного треугольника, учитывая, что Диброва теперь — возлюбленная Романа Товстика.
Тем временем, Дмитрий Дибров нанял адвоката Александра Добровинского для борьбы за особняк на Рублёвке стоимостью 750 млн рублей и единоличную опеку над тремя сыновьями.
Полина Диброва пока хранит молчание и проблемы в семье, но её представители готовят бракоразводные документы. Обе стороны обещают публичные заявления 10 августа.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
Читайте также: