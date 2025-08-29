Измена мужа и мнение про СВО: звезде «Бедной Насти» Марине Александровой 43 года, как сегодня живет актриса
Марина Александрова — российская актриса театра и кино. Она известна по таким проектам, как «Бедная Настя» и «Мосгаз». 29 августа ей исполняется 43 года. О том, как актриса живет сегодня и что известно о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Марины Александровой и начало карьерыМарина Александрова (настоящая фамилия — Пупелина) родилась 29 августа 1982 года в венгерском городе Кишкунмайша, где служил её отец-офицер. Позже семья переехала в Ленинград. В детстве будущая актриса удивляла друзей необычным названием своего родного города. По её воспоминаниям, жизнь там была простой и насыщенной: дети свободно гуляли без присмотра взрослых, а мамы были заняты домом или работой.
Образование Александрова получила во Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. С 2006 по 2011 год играла на сцене театра «Современник». В кино дебютировала в 2000 году в сериале «Империя под ударом», но всероссийскую популярность ей принесла роль в костюмной драме «Бедная Настя». Позднее актриса снялась в проектах «Екатерина», «Азазель», «Виола Тараканова», «Мосгаз». Её фильмография насчитывает более 80 работ.
Личная жизнь Марины АлександровойС 2005 по 2007 год Марина состояла в отношениях с народным артистом России Александром Домогаровым, который был старше её на 19 лет. Марина называла эти отношения испытанием, а также отмечала, что сильно повзрослела за годы с ним.
«Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытание. До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку», — признавалась актриса.
В 2008 году актриса вышла замуж за Ивана Стебунова, однако брак распался спустя два года. Позднее актёр признался, что причиной развода стала его измена.
«Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают», — сказал он.В 2011 году Александрова начала встречаться с режиссёром Первого канала Андреем Болтенко. В 2012 году у пары родился сын Андрей, а в 2015 году — дочь Екатерина. После венчания актриса признавалась, что именно с Болтенко впервые поняла, что такое настоящая любовь и гармония в отношениях.
Сегодня семья живёт вместе, однако Марина предпочитает не афишировать подробности личной жизни, ограничиваясь редкими откровениями о принципах воспитания детей и ценности свободы в семье.
«Я четко сформулировала для себя принцип семьи: родители и дети не должны быть скованы друг с другом железными цепями. Все должны быть свободны, а потому счастливы», — подчеркивала Марина.
Марина Александрова сегодня и мнение про СВОМарина Александрова продолжает активно сниматься в кино и сериалах. В 2025 году она появилась в новой части детективного цикла — «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш». Сейчас актриса работает над проектами «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Художник-2» и «Дыши». Зрители ценят артистку за её женственность и умение воплощать на экране сильных героинь.
По информации spletnik.ru, 24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Александрова разместила в социальных сетях пост, в котором выступила против происходящего. Позже публикация исчезла из её аккаунта, но в СМИ сохранились упоминания об этом заявлении.