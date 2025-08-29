29 августа 2025, 16:49

Марина Александрова (фото: Instagram* / mar_alexandrova)

Марина Александрова — российская актриса театра и кино. Она известна по таким проектам, как «Бедная Настя» и «Мосгаз». 29 августа ей исполняется 43 года. О том, как актриса живет сегодня и что известно о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».







Биография Марины Александровой и начало карьеры

Личная жизнь Марины Александровой

«Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытание. До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку», — признавалась актриса.

«Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают», — сказал он.

«Я четко сформулировала для себя принцип семьи: родители и дети не должны быть скованы друг с другом железными цепями. Все должны быть свободны, а потому счастливы», — подчеркивала Марина.

Марина Александрова сегодня и мнение про СВО