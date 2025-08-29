В Дагестане неизвестные испортили портреты на аллее погибших героев СВО

29 августа 2025, 15:30

Фото: iStock/Elena Perova

В Махачкале на проспекте Петра I неизвестные разрисовали портреты погибших героев СВО. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Джамбулат Салавов, слова которого приводит Telegram-канал Readovka.





Отмечается, что на проспекте размещены плакаты с портретами погибших героев СВО и небольшой справкой о каждом из них. Накануне вечером неизвестные вандалы разрисовали стенды ручкой.



Салавов подчеркнул, что фотографии погибших воинов в ближайшее время будут заменены на новые. Местная полиция уже ведёт поиски виновных.





«Это оскорбление не только воинов, но и их семей, всех жителей города», – заявил Салавов.