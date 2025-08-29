В МИД высказались об оскорблениях Макрона в адрес РФ

29 августа 2025, 16:24

Захарова считает, что заявления Макрона временами переходят грань дозволенного

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России порой выходят за рамки допустимого и превращаются в оскорбления.





Ранее Макрон в интервью охарактеризовал Россию как «хищника, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться». По оценке Захаровой, на самом деле «хищником» является Франция: она обвинила французские власти в том, что их действия способствовали усугублению кризиса на Украине и что Париж поддержал переворот 2014 года.





«Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа», — прокомментировала российский дипломат.