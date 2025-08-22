Достижения.рф

Изменила мужу, перестала общаться с сестрой и уехала из Украины: Ольге Сумской 59 лет, как сейчас живет актриса

Ольга Сумская (фото: Instagram* / olgasumska)

Актриса Ольга Сумская стала известна широкой публике после выхода сериала «Роксолана», а также благодаря ролям в картинах «Гречанка» и «Анна-детективъ». За годы карьеры она снялась в десятках фильмов в России и Украине, но после 2022 года кардинально изменила свою позицию: отказалась от работы в РФ и публично высказалась об СВО. 22 августа ей исполняется 59 лет. О творческом пути артистки и ее личной жизни расскажет «Радио 1».



Биография Ольги Сумской: ранние годы и семья

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове, в актерской семье. Сцену она знала с раннего детства: в пять лет уже сыграла свою первую роль в спектакле «Дженни Герхардт» в Запорожском украинском драматическом театре имени Щорса.

По признанию самой актрисы, в детстве она считала себя «гадким утёнком». Но судьба актрисы была во многом предопределена: она выросла за кулисами, наблюдая за работой родителей.

«Когда такой папа, такая мама и такая сестра, стать их преемницей, продолжательницей актерской династии — это большая честь. Я воочию видела, как рождались роли, потому что выросла за кулисами, а уроки делала в гримерной своей мамы. Игра папы — высший пилотаж для меня. Он не только прекрасный актер, но и лучший учитель. Ох, какие меткие замечания у него были! Папа говорил: "Дочка, ищи в роли характер в первую очередь!" Такие гены нужно оправдывать. Я стараюсь», — вспоминала Сумская.
В 1987 году она окончила КГИТИ имени Карпенко-Карого и официально начала профессиональный путь в кино и театре.

Творческий взлёт Сумской и «Роксолана»

В 1983 году студентка Сумская получила первую роль в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Однако настоящий прорыв произошёл в 1997 году, когда на экраны вышел сериал «Роксолана». Роль жены султана Хюррем принесла актрисе огромную популярность, но вместе с тем и конфликты: руководство театра, где играла Сумская, было недовольно её участием в сериале.

Ольга Сумская (фото: Instagram* / olgasumska)
Позже актриса снялась в десятках проектов, среди которых как украинские картины, так и российские сериалы («Анна-детективъ», «Гречанка» и другие). Долгое время именно российский кинематограф приносил ей стабильный заработок.

Личная жизнь: два брака и непростые отношения

В 1987 году Сумская вышла замуж за актёра Евгения Паперного, который был старше её на 16 лет.

«Мы с ним встретились в кулуарах театра имени Леси Украинки, и я просто посмотрела на Женю, и в эту секунду я поняла, что я стану его женой, и я рожу ему детей», — вспоминала актриса.
Через три года у них родилась дочь Антонина. Однако уже в 1991 году брак распался. Причины развода обе стороны трактуют по-разному. Паперный утверждал, что причиной стала измена Ольги, и даже признавался, что однажды не сдержался и ударил её. Сумская же говорила о том, что супруг злоупотреблял алкоголем и был агрессивен.

«Я действительно залепил пощечину Ольге, но она получила за измену. А значит, заслужила», — говорил он.
Сегодня их дочь Антонина Паперная живёт в Москве, замужем за актёром Владимиром Яглычем и воспитывает двоих детей — Еву и Даниила. После развода актриса связала свою жизнь с актёром Виталием Борисюком, с которым и изменяла Евгению. В 2002 году у пары родилась дочь Анна. Беременность была тяжёлой: врачи диагностировали гестоз, который мог стоить жизни актрисе.

Ольга Сумская (фото: Instagram* / olgasumska)
Несмотря на сложности, супруги вместе уже почти 25 лет. При этом сама Сумская признавалась, что именно она обеспечивает семью.

«Муж, конечно, любит машины… Он не обижен. Ездит на шикарных авто, к покупке которых я имею непосредственное отношение», — рассказала актриса.

Семейные конфликты в семье Сумской

Сумская много лет не общается со своей старшей сестрой Натальей. Их отношения испортились из-за профессиональных разногласий и взглядов на участие в российских проектах. Настолько серьёзно, что Наталья даже не пришла на похороны матери — известной актрисы Анны Сумской.

«Наталочка — моя вторая мама. Привела меня на съемочную площадку. Я ей благодарна за все. А потом что-то случилось…», — делилась Ольга.
Разорвались отношения и между Натальей и племянницей Антониной.

Отношение Сумской к России и эмиграция

В 2014 году Сумская резко критиковала деятелей культуры РФ. В 2018-м смягчила позицию, заявив, что запреты на выступления артистов по обе стороны границы выглядят абсурдными. После 2022 года актриса полностью отказалась от работы в России. По сообщениям СМИ, она покинула Украину, сначала переехав в Италию, затем в Польшу. Сумская заявила, что разрывает контакты с коллегами, поддерживающими Россию.

Драма с дочерью Антониной

Наибольшая боль актрисы сегодня связана со старшей дочерью Антониной Паперной. Она живёт в России и не комментирует происходящее, что вызывает негатив у украинской публики. Некоторые коллеги и зрители требуют от Сумской порвать отношения с дочерью, но актриса категорически отказывается.

«Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Кто вы такие, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю! Это страшная боль, я едва держусь!» — эмоционально сказала Сумская.
Дайана Хусинова

