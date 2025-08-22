Изменила мужу, перестала общаться с сестрой и уехала из Украины: Ольге Сумской 59 лет, как сейчас живет актриса
Актриса Ольга Сумская стала известна широкой публике после выхода сериала «Роксолана», а также благодаря ролям в картинах «Гречанка» и «Анна-детективъ». За годы карьеры она снялась в десятках фильмов в России и Украине, но после 2022 года кардинально изменила свою позицию: отказалась от работы в РФ и публично высказалась об СВО. 22 августа ей исполняется 59 лет. О творческом пути артистки и ее личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Ольги Сумской: ранние годы и семьяОльга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове, в актерской семье. Сцену она знала с раннего детства: в пять лет уже сыграла свою первую роль в спектакле «Дженни Герхардт» в Запорожском украинском драматическом театре имени Щорса.
По признанию самой актрисы, в детстве она считала себя «гадким утёнком». Но судьба актрисы была во многом предопределена: она выросла за кулисами, наблюдая за работой родителей.
«Когда такой папа, такая мама и такая сестра, стать их преемницей, продолжательницей актерской династии — это большая честь. Я воочию видела, как рождались роли, потому что выросла за кулисами, а уроки делала в гримерной своей мамы. Игра папы — высший пилотаж для меня. Он не только прекрасный актер, но и лучший учитель. Ох, какие меткие замечания у него были! Папа говорил: "Дочка, ищи в роли характер в первую очередь!" Такие гены нужно оправдывать. Я стараюсь», — вспоминала Сумская.В 1987 году она окончила КГИТИ имени Карпенко-Карого и официально начала профессиональный путь в кино и театре.
Творческий взлёт Сумской и «Роксолана»В 1983 году студентка Сумская получила первую роль в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Однако настоящий прорыв произошёл в 1997 году, когда на экраны вышел сериал «Роксолана». Роль жены султана Хюррем принесла актрисе огромную популярность, но вместе с тем и конфликты: руководство театра, где играла Сумская, было недовольно её участием в сериале.
Позже актриса снялась в десятках проектов, среди которых как украинские картины, так и российские сериалы («Анна-детективъ», «Гречанка» и другие). Долгое время именно российский кинематограф приносил ей стабильный заработок.
Личная жизнь: два брака и непростые отношенияВ 1987 году Сумская вышла замуж за актёра Евгения Паперного, который был старше её на 16 лет.
«Мы с ним встретились в кулуарах театра имени Леси Украинки, и я просто посмотрела на Женю, и в эту секунду я поняла, что я стану его женой, и я рожу ему детей», — вспоминала актриса.Через три года у них родилась дочь Антонина. Однако уже в 1991 году брак распался. Причины развода обе стороны трактуют по-разному. Паперный утверждал, что причиной стала измена Ольги, и даже признавался, что однажды не сдержался и ударил её. Сумская же говорила о том, что супруг злоупотреблял алкоголем и был агрессивен.
«Я действительно залепил пощечину Ольге, но она получила за измену. А значит, заслужила», — говорил он.Сегодня их дочь Антонина Паперная живёт в Москве, замужем за актёром Владимиром Яглычем и воспитывает двоих детей — Еву и Даниила. После развода актриса связала свою жизнь с актёром Виталием Борисюком, с которым и изменяла Евгению. В 2002 году у пары родилась дочь Анна. Беременность была тяжёлой: врачи диагностировали гестоз, который мог стоить жизни актрисе.
Несмотря на сложности, супруги вместе уже почти 25 лет. При этом сама Сумская признавалась, что именно она обеспечивает семью.
«Муж, конечно, любит машины… Он не обижен. Ездит на шикарных авто, к покупке которых я имею непосредственное отношение», — рассказала актриса.
Семейные конфликты в семье СумскойСумская много лет не общается со своей старшей сестрой Натальей. Их отношения испортились из-за профессиональных разногласий и взглядов на участие в российских проектах. Настолько серьёзно, что Наталья даже не пришла на похороны матери — известной актрисы Анны Сумской.
«Наталочка — моя вторая мама. Привела меня на съемочную площадку. Я ей благодарна за все. А потом что-то случилось…», — делилась Ольга.Разорвались отношения и между Натальей и племянницей Антониной.
Отношение Сумской к России и эмиграцияВ 2014 году Сумская резко критиковала деятелей культуры РФ. В 2018-м смягчила позицию, заявив, что запреты на выступления артистов по обе стороны границы выглядят абсурдными. После 2022 года актриса полностью отказалась от работы в России. По сообщениям СМИ, она покинула Украину, сначала переехав в Италию, затем в Польшу. Сумская заявила, что разрывает контакты с коллегами, поддерживающими Россию.
Драма с дочерью АнтонинойНаибольшая боль актрисы сегодня связана со старшей дочерью Антониной Паперной. Она живёт в России и не комментирует происходящее, что вызывает негатив у украинской публики. Некоторые коллеги и зрители требуют от Сумской порвать отношения с дочерью, но актриса категорически отказывается.
«Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Кто вы такие, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю! Это страшная боль, я едва держусь!» — эмоционально сказала Сумская.