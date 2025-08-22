22 августа 2025, 15:45

Ольга Сумская (фото: Instagram* / olgasumska)

Актриса Ольга Сумская стала известна широкой публике после выхода сериала «Роксолана», а также благодаря ролям в картинах «Гречанка» и «Анна-детективъ». За годы карьеры она снялась в десятках фильмов в России и Украине, но после 2022 года кардинально изменила свою позицию: отказалась от работы в РФ и публично высказалась об СВО. 22 августа ей исполняется 59 лет. О творческом пути артистки и ее личной жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Сумской: ранние годы и семья Творческий взлёт Сумской и «Роксолана» Личная жизнь: два брака и непростые отношения Семейные конфликты в семье Сумской Отношение Сумской к России и эмиграция Драма с дочерью Антониной

Биография Ольги Сумской: ранние годы и семья

«Когда такой папа, такая мама и такая сестра, стать их преемницей, продолжательницей актерской династии — это большая честь. Я воочию видела, как рождались роли, потому что выросла за кулисами, а уроки делала в гримерной своей мамы. Игра папы — высший пилотаж для меня. Он не только прекрасный актер, но и лучший учитель. Ох, какие меткие замечания у него были! Папа говорил: "Дочка, ищи в роли характер в первую очередь!" Такие гены нужно оправдывать. Я стараюсь», — вспоминала Сумская.

Творческий взлёт Сумской и «Роксолана»

Ольга Сумская (фото: Instagram* / olgasumska)



Личная жизнь: два брака и непростые отношения

«Мы с ним встретились в кулуарах театра имени Леси Украинки, и я просто посмотрела на Женю, и в эту секунду я поняла, что я стану его женой, и я рожу ему детей», — вспоминала актриса.

«Я действительно залепил пощечину Ольге, но она получила за измену. А значит, заслужила», — говорил он.

Ольга Сумская (фото: Instagram* / olgasumska)



«Муж, конечно, любит машины… Он не обижен. Ездит на шикарных авто, к покупке которых я имею непосредственное отношение», — рассказала актриса.

Семейные конфликты в семье Сумской

«Наталочка — моя вторая мама. Привела меня на съемочную площадку. Я ей благодарна за все. А потом что-то случилось…», — делилась Ольга.

Отношение Сумской к России и эмиграция

Драма с дочерью Антониной

«Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Кто вы такие, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю! Это страшная боль, я едва держусь!» — эмоционально сказала Сумская.