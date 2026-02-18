«Как били, так и бьют»: Политолог высказался о переговорах в Женеве и о возможных уступках территорий

18 февраля 2026, 12:29

Политолог Светов: никаких возможных уступок территорий быть не может

Фото: iStock/marc chesneau

Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжаются в Женеве. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени.





Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» опроверг домыслы о возможных уступках со стороны Москвы по Запорожской и Херсонской областям.





«У нас частью экспертного сообщества трактуется так, что якобы в Стамбуле мы согласились с тем, что Запорожская и Херсонская области будут разделены по линии боевого соприкосновения. Я как-то сомневаюсь, что мы на это пойдём. Президент и Министр иностранных дел постоянно подчёркивают: все территории, которые вошли в Российскую Федерацию на основе волеизъявления живущих там людей, являются нашей территорией и должны быть освобождены от врага. Враг на это не хочет идти — значит, придётся выбивать оттуда», — сказал он.

«Думаю, что не прислушаются. Посмотрите, что заявляет Зеленский перед переговорами? Он говорит: "Мы и так пошли на большую уступку, что Путин не находится в тюрьме". Это как? Это что за слова?» — возмутился политолог.

«Сейчас начнутся песни: "Давайте энергетическое перемирие". Как украинцы себя вели? Как били по нашим объектам, так и бьют. И вот накануне начала переговоров Украина интенсивно атаковала объекты энергетики в разных регионах России, чтобы показать: видите, мы сильные, крутые. Только масштабы этого ущерба несравнимы. На Украине надвигается энергетический коллапс, поэтому они со своими сторонниками хотят это остановить», — заключил Юрий Светов.